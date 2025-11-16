La Selección de México empató 0-0 ante Uruguay en su partido de preparación rumbo al Mundial de 2026, disputado ayer sábado en el TSM Corona de Torreón, Coahuila. Sin embargo, más allá del resultado, una de las situaciones que llamó la atención fueron los abucheos de parte de la afición que acudió a la casa del Santos.

Estas críticas causaron la molestia de algunos jugadores que alzaron la voz, como el caso de Raúl Jiménez y Edson Álvarez. El primero aseguró que por ese motivo mejor los llevan a jugar al extranjero, mientras que el 'Machín' lanzó un comentario sarcástico sobre 'nada como estar en casa'.

Y es que el encuentro transcurrió sin grandes emociones, con un dominio inicial de los locales que no se tradujo en goles, ante un rival que ajustó su estrategia en la segunda mitad para neutralizar las acciones.

Lee también: Andrés Vaca es reventado por la afición tras usar tenis sucios y viejos en plena transmisión

Dirigido por Javier Aguirre, México controló los primeros minutos y generó una clara oportunidad en el minuto 13. Raúl Jiménez encontró la pelota, pero el guardameta uruguayo Santiago Mele achicó rápidamente para impedir el remate y mantener el cero en su arco.

El desorden defensivo del equipo sudamericano fue clave en las mejores chances mexicanas, aunque la falta de precisión de Raúl Jiménez e Hirving Lozano evitó que el Tri capitalizara.

Estas imprecisiones en la puntería fueron determinantes para que el marcador no se moviera en la primera parte.

En la segunda mitad, bajo la dirección del argentino Marcelo Bielsa, Uruguay ajustó su presión desde la salida, lo que trabó el juego en media cancha y redujo las llegadas a portería.

Sin embargo, una de las situaciones que provocó un ambiente hostil de parte de la afición lagunera, fue que el Vasco decidió mantener en el banquillo al portero Carlos Acevedo, estrella del Santos. Por este motivo, algunos aficionados se metieron con el arquero titular Raúl Rangel.

¿Qué dijo Carlos Hermosillo sobre los abucheos hacia el Tri por parte de la afición lagunera?

El exjugador de la Selección Mexicana y de Cruz Azul no se quedó callado y salió en defensa de los jugadores del Tricolor y su entrenador, pues desde su punto de vista los aficionados de la Comarca deberían estar agradecidos de haber tenido en su territorio un partido entre el combinado nacional y una selección que participará en la Copa del Mundo.

"La gente de Torreón debería estar agradecida de que les llevan un partido de la Selección, más allá de que jueguen bien o mal, porque su equipo no les a nada, ni ustedes van al estadio, entonces apoyen a la Selección por más de que ustedes la vean mal", dijo Hermosillo

"LA GENTE DE TORREÓN DEBERÍA ESTAR AGRADECIDA DE QUE LES LLEVEN UN PARTIDO DE LA SELECCIÓN, PORQUE SU EQUIPO NO LES DA NADA" 😬#LUP | El mensaje de @CHermosillo27 para la gente que abucheó al Tricolor en el TSM. pic.twitter.com/hxAjITjU3U — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) November 16, 2025

México enfrentará su segundo amistoso de esta Fecha FIFA el martes ante Paraguay en San Antonio, Texas.