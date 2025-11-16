Este fin de semana, el partido de México contra Uruguay dejó más que un gris empate, aunque no fue en la cancha, sino fuera de ella. Pues gracias a las transmisiones de las televisoras, se juntaron los talentos de TV Azteca y Televisa.

Se le vio juntos a David Faitelson, Christian Martinoli, Andrés Vaca y a Enrique el 'Perro' Bermúdez. Cosa que llamó la atención entre los usuarios de internet por la eterna rivalidad entre estas dos televisoras.

David Faitelson y Perro Bermúdez, que en el pasado no se soportaban, ahora trabajan juntos en TUDN. Foto: Especial

Lee también México Sub 17: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de Octavos de final del Mundial vs Portugal

¿Qué dijo David Faitelson sobre su encuentro con Martinoli, Andrés Vaca y Enrique Bermúdez?

Ahora, Faitelson, quien siempre da de qué hablar para los que lo siguen en redes sociales, sorprendió a más de uno con el mensaje que les dedicó a los tres personajes, pues se rindió en elogios hacia ellos.

Inició la publicación con un corto mensaje: "Pasado, presente, futuro…", y continuó: Me hubiese gustado hacer un programa con los 3…El icónico Enrique Bermúdez, uno de los mejores de la historia… El inigualable Christian Martinoli, la mejor voz del futbol del presente…"

Finalmente, un mensaje para su compañero de cabina, "Y el futuro es Andrés Vaca, un chico que desborda talento, ritmo y personalidad…Tres fenómenos!!! Y el afortunado, yo, que pude trabajar con los tres…"

Pasado, presente, futuro…

Me hubiese gustado hacer un programa con los 3…

El icónico Enrique Bermúdez, uno de los mejores de la historia…

El inigualable Christian Martinoli, la mejor voz del futbol del presente…

Y el futuro es Andrés Vaca, un chico que desborda talento, ritmo… pic.twitter.com/RKuxcltBKE — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 17, 2025

Aunque la intención de Faitelson era de halagar a sus compañeros de profesión, no se salvó de las burlas e insultos a través de los comentarios de esta publicación.

Si ese es el futuro ojalá Martinoli nos duré mucho más tiempo, a y te faltó poner al final y bueno yo un pendejo entre ellos. — Erick Macias (@Eric69Ma) November 17, 2025

Lee también Lionel Messi y Cristiano Ronaldo romperán un récord en el Mundial de 2026 que será imposible de superar