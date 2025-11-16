Enrique Bermúdez, Vanessa Huppenkothen y Mauricio Ymay regresaron a le empresa Televisa para formar parte de la cobertura rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Ayer sábado 15 de noviembre, los tres participaron en la transmisión del partido amistoso entre México y Uruguay, disputado en la cancha del TSM Corona, marcando un reencuentro que fue muy esperado por la audiencia del canal.

Vale la pena recordar que la conductora Vanessa Huppenkothen se fue de Televisa hace algunos años luego de forjar una trayectoria como reportera y conductora, en la que cubrió eventos de gran magnitud como Juegos Olímpicos, Copas del Mundo y Super Bowls.

Después de su salida, se incorporó a la empresa ESPN, donde continuó su labor en el periodismo deportivo hasta este reciente retorno a TUDN.

Mauricio Ymay, por su parte, también formó parte de Televisa Deportes como reportero especializado en la Selección Nacional, siguiendo al equipo tanto en México como en el extranjero. Al igual que Huppenkothen, migró a ESPN tras dejar el canal, consolidando su experiencia en coberturas internacionales antes de volver a las filas de TUDN.

El 'Perro' Bermúdez se mantuvo alejado de los medios hasta el anuncio de su regreso a la que fue su casa durante muchos años. Narró el encuentro para TUDN Estados Unidos, acompañado por María Fernanda Alonso, Paco González, Francisco Kikin Fonseca y Oswaldo Sánchez.

¿Por que motivo Andrés Vaca fue criticado por la afición en el partido México vs Uruguay?

El regreso de los tres personajes causo mucha expectación entre los aficionados; sin embargo, hubo un hecho que de forma inesperada robó reflector al retorno de los comunicadores.

Y es que algunos usuarios se percataron de absolutamente todo, incluida la vestimenta y calzado de los comentaristas de TUDN previo y durante la transmisión del partido. Por ello, detectaron, desde su punto de vista, que los tenis de Andrés Vaca no estaban muy presentables para aparecer en televisión.

Situación que fue aprovechada por algunos internautas para lanzar varias críticas al narrador de Televisa, aunque hubo algunos otros que lo defendieron.

"Cómo vas a salir con esos perros tenis mal pisados y todos puercos ante esa princesa", "No se quién es, pero está bien precioso. Así que le damos permiso de oler a patas", "Pues los de Layún no estaban mejor, pero van a trabajar", "Yo entiendo a vaca, los Reeboks son los tenis más cómodos que he tenido, y con el paso del tiempo como que se amoldan a tu pie, son muy cómodos", "Parecen de chamaco de secundaria en recreo en día de lluvia", fueron algunos comentarios en las redes sociales.