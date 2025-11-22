Así fue la reacción de Álvaro Fidalgo al firmar una playera de la Selección Mexicana

Álvaro Fidalgo, pese a que hace unos años aseguró que solamente pensaba en la selección de España, cambió de parecer y se perfila para ser una de las grandes sorpresas en la lista de Javier Aguirre para el Mundial 2026.

De momento, pese a que desde finales de 2024 concluyó si trámite de naturalización, el Maguito todavía no puede ser considerado en el combinado nacional por reglas de FIFA. Será hasta marzo cuando se le vea con la verde o eso se pensaba, debido a que ya se le adelantaron a la FMF.

¿Qué dijo Álvaro Fidalgo de la playera de México?

Álvaro Fidalgo se ha mostrado muy hermético con el tema de la Selección Mexicana, debido a que hasta que no aparezca su nombre en una convocatoria, el jugador del América prefiere esperar.

No obstante, ante la inminente llamada del equipo nacional, hay un sector de la afición que está emocionada, principalmente la de las Águilas, quienes ya anhelan verlo con la casaca tricolor.

Y aunque eso está previsto que ocurra en mazo próximo, un aficionado se adelantó a todos y puso una casaca de la Selección Nacional en sus manos, generando una reacción inesperada en el Maguito.

Durante un evento al que asistieron Álvaro Fidalgo y Henry Martín de la marca que los patrocina, un fanático se acercó al español naturalizado con un jersey nuevo de México y le dijo: “Álvaro, mira, ya te imaginé con ésta”.

Fidalgo simplemente la tomó y con una enorme sonrisa no le quedó de otra que firmarla y responder: “Ya veremos, ya veremos”.

Muchos lo han tomado como una confirmación de que pronto lo podrán ver con la casaca nacional, situación que seguramente generarán polémica de cara al Mundial 2026.