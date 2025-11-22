Andrés Guardado se consolidó como una de las figuras más emblemáticas del futbol mexicano gracias a una carrera marcada por talento, disciplina y una longevidad.

Desde su debut con Atlas en 2005 mostró una madurez que lo llevó a ser transferido al futbol español con el Deportivo La Coruña en 2007, donde comenzó una trayectoria de casi dos décadas en el máximo nivel, pasando por clubes como Valencia, Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven y Real Betis, equipo con el que ganó la Copa del Rey.

Durante su carrera con el Tri, Guardado dejó una huella profunda en el combinado nacional al disputar cinco Copas del Mundo, un logro reservado para un grupo muy selecto de futbolistas a nivel global.

Su presencia en torneos internacionales y su constancia en el campo lo convirtieron en un referente indiscutible, tanto para sus compañeros como para los aficionados.

Además de su liderazgo, el “Principito” aportó títulos, goles decisivos y una visión de juego que elevó el nivel competitivo de la selección.

Recientemente, el exfutbolista tuvo una plática con el conductor Josep Pedrerol, en el podcast 'El Cafelito', a través de YouTube, donde el exseleccionado dio detalles sobre el inicio de su carrera, donde estuvo apunto llegar uno de los equipos grandes del balompié español

¿Por qué motivo Andrés Guardado no llegó a Real Madrid?

"Por que no me dejaron", recuerda Guardado entre risas. "Yo debuto me va muy bien, me toca ir al Mundial 2006 y debutar contra Argentina en los Octavos de Final y fue el único partido que jugué, pero me fue bien y de ahí surgió el interés, me buscó el Madrid, mandaron la oferta de cesión, pero estipularon en el fax que me querían para entrenar en el primer equipo, pero jugar en el Castilla".

Esta situación no agradó a los directivos del Atlas, pues consideraban que al ser ya un jugador mundialista debía llegar al primer equipo.

"Y yo les decía, pero déjenme ir. Mi falla fue ir a la oficina de los directivos solo, porque yo era muy joven, ya tenía a mi representante, pero no le avisé por inexperiencia", platicó. "Me acuerdo muy bien que les dije: 'déjenme ir, lo peor que puede pasar es que me regrese, si me va bien me van a comprar... pero ellos (directivos del Atlas) querían dinero", señaló.