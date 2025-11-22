La Selección Mexicana está atravesando una severa crisis, justo a menos de un año del Mundial 2026, lo que ha provocado un claro divorcio con la afición, que en los últimos dos partidos de dejó sentir con abucheos y el grito prohibido.

No será hasta marzo próximo, un par de meses antes de la inauguración, que el Tricolor regrese a la actividad para los choques ante Bélgica y Portugal, este último en la reinauguración del Estadio Azteca, donde se podría dar el debut de Álvaro Fidalgo con la verde.

¿Por qué Oribe no quiere a Fidalgo en Selección?

Mucha polémica ha generado la inminente convocatoria de Álvaro Fidalgo a la Selección Mexicana, debido a que consideran que no es necesario, ya que hay otras variantes para ocupar esa posición.

Uno de los que piensa de esa manera es Oribe Peralta, que sin duda es una voz autorizada para hablar del combinado verde. Durante una dinámica que tuvo en TUDN, le preguntaron sobre si avala la llegada del Maguito al Tricolor y el examericanista sorprendió con su respuesta.

Lo que para muchos era un rotundo ‘sí’, sin decirlo textual se coinvirtió en un ‘no’. El Cepillo señaló que el naturalizado español es muy bueno, pero preferiría no verlo de verde, ya que eso significaría sacrificar a jóvenes que lo están haciendo bastante bien.

Gilberto Mora y Obed Vargas fueron parte de la convocatoria de México en la Fecha FIFA. Foto: Imago7

"Sí es muy bueno, pero vas a tapar el lugar a Obed (Vargas), a (Gilberto) Mora, a Marcel (Ruiz)", comentó Oribe Peralta.

Se habla de que será en los microciclos del enero cuando Fidalgo sea llamado por Javier Aguirre, con miras a que pueda realizar su debut como seleccionado nacional en marzo, ya sea ante Bélgica o Portugal.

También dependerá muchos de lo que hagan los otros mediocampistas. Uno que podría dar la sorpresa es Obed Vargas, que al parecer no continuará en la MLS y apunta a jugar en Europa.