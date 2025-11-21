Una voz autorizada en la Selección Mexicana se levantó en contra de Javier Aguirre. Ricardo La Volpe se unió a las críticas por el pobre desempeño que ha mostrado el equipo en los últimos partidos.

El Bigotón fue severo con el esquema que ha mostrado el Vasco y, sobre todo, con el hecho de que desde su punto de vista, da la impresión de que llama por llamas a varios jugadores.

¿Qué dijo La Volpe de Javier Aguirre?

Quizás la últimas Selección Nacional que jugó bien e ilusionó a muchos previo a un Mundial es la de Ricardo La Volpe, que en Alemania 2006 se quedó muy cerca de clasificar al anhelado quinto partido.

Ahora en su faceta de analista de Televisa, ve las cosas con otra perspectiva a la que tenía en la cancha y ha detectado varias cosas que debería de modificar Javier Aguirre en su Tricolor.

Y el primero de ellos es que el argentino considera que Aguirre está casado con su estilo de juego y, pase lo que pase, no lo modifica, lo que lo hace predecible. Ricardo agregó que es claro que necesita variantes en el terreno de juego.

“Mas allá de la calidad de los jugadores, el sistema es el que te hace brillar. Yo no entiendo por qué Aguirre no hace una variante, por qué sigue jugando con dos hombres por afuera, a pierna cambiada. La mayoría de las veces para que pase el lateral, y lo que está faltando son los volantes que llegan a línea de fondo”, comentó en charla con Marca.

No obstante, lo que realmente llamó la atención fue el hecho de que el Bigotón cree que está llamando sin motivos a algunos futbolistas, debido a que claramente no son de su gusto

“En una selección tú convocas y significa que, si tú convocas a alguien, es porque estás viendo un lucimiento y es un jugador que rinde bien, que funciona bien y que entra en tu sistema.

“Es difícil decir que no tiene las condiciones, yo no iría por ahí porque es algo que no queda bien. Si es así, no lo convocas más y listo, pero ‘¿Para qué lo tengo que decir?’, mejor convoco a otro jugador”, concluyó La Volpe.