Desde que salió de Pachuca y se convirtió en jugador del América, se habla más de Kevin Álvarez por cuestiones relacionadas a la farándula que por su buen desempeño en la cancha.

Y ahora que la reina de belleza tabasqueña Fátima Bosch se coronó en Miss Universo 2025, el nombre del defensa de las Águilas salió a relucir, debido a que 2023 tuvieron una efímera relación.

¿Por qué Kevin Álvarez no quiso hablar de Fátima Bosch?

Pese a que su noviazgo no fue duradero, ahora que Fátima Bosch ganó el certamen de Miss Universo 2025, todas las miradas se postraron sobre Kevin Álvarez, debido a que es su pareja más conocida hasta el momento.

Como era de esperarse, la prensa enfocada a los espectáculos lo estuvo buscando para que diera algunas palabras sobre el logro que había conseguido su expareja horas antes, aunque la respuesta sorprendió a propios y extraños.

Kevin salió de un restaurante tapándose la cabeza con una chamarra, visiblemente desconcertado por todos los medios de comunicación que los estaban esperando. Ninguno de ellos le estaba preguntado de futbol, sino del triunfo de Fátima.

Fátima Bosch y Kevin Álvarez mantuvieron un noviazgo en 2023. Foto: Especial

Pese a que Álvarez intentó evadir las preguntas insistentes, el futbolista azulcrema lanzó un escueto: "Estoy contento, contento por ella", mismo que fue tomando por la prensa rosa como si estuviera celoso se su éxito.

Sin embargo, más allá del hecho de cómo fue abordado, muchos aficionados se han mostrado decepcionados de Kevin Álvarez, debido a que en Pachuca pintaba para ser jugador con calidad de exportación a Europa, pero una vez que llegó al América bajó su nivel y ahora se habla más de él por temas de la farándula.