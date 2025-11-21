Gilberto Mora apenas tiene 17 años, pero dentro de la cancha luce como un jugador con gran recorrido en el futbol, lo que lo ha llevado a ser titular de Xolos y es casi seguro que será convocado por Javier Aguirre a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Ya ha demostrado que las responsabilidades grandes no le pesas, pero en el Play In lo llevó a otro nivel. El mediocampista de Tijuana tomó el balón para cobrar un penalti, que significaba la victoria parcial frente a Juárez y, sin lucir ningún tipo de nerviosismo, lo definió a lo ‘Panenka’.

¿A quién le aprendió el remate de ‘Panenka’ Gilberto Mora?

Gilberto Mora debutó a los 15 años bajo la tutela de Juan Carlos Osorio y en dos años se convirtió en la máxima promesa del futbol mexicano. Ya ha brillado en planos internacionales y se habla de que el Real Madrid y Barcelona de los están peleando para poder ficharlo tras el Mundial 2026.

Actualmente, continúa figurando en Xolos y ahora aprende de Sebastián Abreu. El Loco fue un auténtico trotamundos del futbol, por lo que tiene infinidad de experiencias que contar y consejos que aportar.

Gilberto Mora está aprendiendo mucho de Sebastián Abreu en Xolos. Foto: Imago7

Y aunque las personalidades de ambos son totalmente distintas, Morita ya le aprendió una que otra ‘locura’ al entrenador charrúa, entre la que destaca el característico cobro de penaltis a lo ‘Panenka’.

Gil Mora no sólo señaló que Abreu le dio su aval para disparar de esa manera desde los once pasaos, además le dio algunos tips y lo estuvo practicando varias ocasiones durante la semana.

“No, pues aquí el maestro, el Loco. Lo practiqué en el entrenamiento y me animé y gracias a Dios entró”, comentó Gilberto Mora, quien ahora se enfoca en el partido de Liguilla frente a los sorprendentes Tigres.