La nueva playera de la Selección Mexicana creada para el Mundial 2026 ha dividido opiniones, ya que a algunos les gustó el hecho de que están inspirada en la que se utilizó en Francia 98.

Hay otro sector de la fanaticada que considera que no está a la altura de una Copa del Mundo, sobre todo si se toma en cuenta que México será organizador junto a Estados Unidos y Canadá.

¿Qué opinan jugadores de nueva playera de México?

Este sábado se estrenará el uniforme de local de la Selección Nacional que portarán durante su participación en el Mundial 2026. El escenario será el TSM, tendiendo a Uruguay dirigida por Marcelo Bielsa como un sinodal de peso con miras al evento que iniciarán el próximo 11 de junio.

El diseño de la nueva indumentaria no gusta a todos los aficionados, pero los jugadores tienen una opinión totalmente diferente, ya que mostraron su agrado a la casaca verde que defenderán en la Copa del Mundo.

En un video que subió a sus redes la FMF (Federación Mexicana de Futbol), varios de los convocados para la Fecha FIFA de noviembre reaccionaron al jersey, señalando que les gustó mucho.

La Hormiga González posó por primera vez con la playera de la Selección Mexicana Mayor. Foto: Especial

“Me encantó mucho ya horita que lo tengo en persona, me gustó mucho más”, fueron las palabras de Gilberto Mora, quien regresó a una convocatoria con la Selección Mexicana Mayor.

“Muy bonito, me gustó mucho el detalle del escudo aquí en al centro que se ve el águila y el verde tradicional”, comentó la Hormiga González, una se las sensaciones actuales en la Liga MX.

Finalmente, porteros como Carlos Acevedo y Tala Rangel destacaron la ropa de porteros que es un tono rosa mexicano, que tiene un toque retro y es un claro homenaje a Jorge Campos.