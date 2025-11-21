Cuando se terminó el proceso de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana, el banquillo quedó vacante y se barajearon varias posibilidades. No obstante, en el entorno nacional estaba claro que una mejor opción era Guillermo Almada, quien en el tiempo que llevaba en la Liga MX dirigiendo había dejado buenas sensaciones.

Cuando su designación era inminente, de la nada apareció Diego Cocca y fue el elegido timonel del Tricolor. Su estancia fue desastrosa y breve, por lo que recurrieron a Jaime Lozano, que vivió algo similar. Al final, Javier Aguirre entró al quite, aunque de momento no hay muchas expectativas sobre él para el Mundial 2026.

¿Qué dijo Guillermo Almada de la Selección Mexicana?

De la mano de Guillermo Almada salieron jóvenes jugadores que ahora son muy importantes en sus respectivos clubes. Ejemplos hay muchos, aunque quizás uno de los que actualmente sobresale es Elías Montiel.

Ese fue un punto por lo que muchos consideraban que era la mejor opción para la Selección Nacional, debido a que se pudo encargar de renovar al combinado nacional, ya que en los últimos procesos siempre aparecían los mismos nombres.

Todo quedó en sueños y anhelos. Más de uno se imagina a Gilberto Mora acompañado por más jóvenes, todos ellos apoyados por gente experimentada con la playera verde.

No obstante, pese a que no le tocó sentarse en el banquillo de México, el técnico uruguayo se sinceró al decir que no tiene duda de que hay calidad en los futbolistas tricolores, incluso los ve en la Semifinal del Mundial 2026.

“México tiene los jugadores para llegar a las Semifinales del Mundial 2026. Con estabilidad y continuidad en el proceso, el Tri puede competir con cualquiera”, comentó en charla con TUDN.

Actualmente, Guillermo Almada se convirtió en el técnico del Real Valladolid. Tras salir de Pachuca se habló de varios clubes mexicanos, pero el charrúa decidió dar el salto a Europa.