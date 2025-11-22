Miguel Herrera fracasó en su objetivo de regresar a un Mundial. A principios de año fue designado como entrenador de la selección de Costa Rica, donde su objetivo era clasificarla a la competencia que será organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

No obstante, el proceso del Piojo frente a los ticos nunca pudo despegar, por lo que hubo infinidad de críticas en su contra. Al final, los costarricenses quedaron eliminados de la Copa del Mundo, torneo al que no faltaban desde Brasil 2014, cuando alcanzaron los Cuartos de Final.

¿Cuánto dinero recibirá el Piojo Herrera?

Hace unos días, tras el fracaso al frente de la selección de Costa Rica en las eliminatorias de Concacaf, Miguel Herrera fue despedido por la Federación Costarricense de Futbol (FCRF), lo que concluye un episodio más que oscuro en la historia de todos los involucrados.

Sin embargo, pese a que no logró el boleto a la Copa del Mundo, el Piojo Herrera no regresará a México con las manos vacías, debido a que recién se supo cuánto dinero recibirá de los ticos.

El Diario Olé reportó que aunque el entrenador mexicano por contrato no recibirá una indemnización por su despido, sí cobrará completo el mes de diciembre, aunque ya no lo vaya a laborar.

Dicho medio publicó que serán 25 mil dólares (más de 450 mil pesos mexicanos) los que percibirá el Piojo, lo que si bien no es mucho para algunos, en la federación tica representa un duro golpe a su economía.

Sobre todo, si se estima todo lo que ya se había invertido en el técnico tricolor desde enero que fue su presentación y que se estima que al no ir al Mundial 2026, el futbol tico dejará de ingresar a sus arcas alrededor de 100 millones de dólares.

Por su parte, Miguel Herrera ya se alista para su siguiente trabajo, ya que ha sonado para comandar al Atlante una vez que se confirme su regreso a Primera División. Además, el Piojo podría dar la sorpresa en la Copa del Mundo 2026 como analista de alguna televisora.