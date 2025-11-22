Previo al Mundial de Qatar 2022 se respiraba un ambiente de incertidumbre, debido a que bajo el mando del Tata Martino la Selección Mexicana arrastraba una serie de malos resultados que auguraban una actuación gris en Oriente Medio.

El grupo era complicado: Polonia, Argentina y Arabia Saudita, que en teoría hacía pensar que el Tri tenía posibilidades de meterse en segundo lugar. Al final, todos conocen la historia, aunque de no ser por Guillermo Ochoa, la historia pudo ser peor.

¿Cómo le detuvo un penalti Ochoa a Lewandowski?

Ante una ola de críticas por los malos resultados, México saltó al campo de juego un 22 de noviembre para debutar ante Polonia en Qatar 2022. En planteamiento de ambas selecciones fue bastante timorato, debido a que ninguna deseaba arriesgar de más para que no le metieran gol.

Eso generó un duelo ríspido y de pocas llegadas. Ninguno se animó a ir al frente, pese a que prácticamente ganando este partido significaba tendrían por lo menos medio boleto a la siguiente ronda.

Las mejores emociones llegaron en la segunda mitad, sobre todo la del penalti que se marcó en contra del Tri al 55’. Todo pasó cunado Roberto Lewandowski recibió un balón filtrado y le ganó la posición a Héctor Moreno, quien lo derribó en el área.

En primera instancia, el árbitro la dejó correr, pero después lo llamaron del VAR, donde se percibe un jalón de playera y cómo Moreno lo derriba, determinando la pena máxima.

Memo Ochoa adivinó el disparo de Robert Lewandowski. Foto: Imago7

El propio Lewandowski se encargó de cobrarlo. Guillermo Ochoa sabía que iniciar con una derrota prácticamente sentenciaría a México a la eliminación y decidió, como en cada una de sus participaciones en el Mundial, ponerse el traje de héroe.

El polaco apostó por colocarlo esquinado, pero su remate fue pésimo, lo que ayudó a que Paco Memo adivinara y desvió el balón. Para su buena suerte, el remate que le quedó claro a un rival, cuando intentó golpear el esférico se le atoró en el pasto no y no pasó a mayores.

Esa atajada se sumó a la lista de hazañas de Guillermo Ochoa en las Copa del Mundo y le dio el empate a la Selección Mexicana ante Polonia. El siguiente rival en la lista sería Argentina…