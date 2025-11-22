Paulinho vive uno de sus mejores momentos desde que llegó a la Liga MX con Toluca. Y mientras el brasileño naturalizado portugués sigue respondiendo en el Nemesio Diez, también dejó claro que su ambición apunta mucho más arriba, disputar un Mundial con Portugal y evidentemente, hacerlo en México.

Paulinho, tricampeón de goleo en el balompié mexicano, comentó que siempre está disponible para el llamado:

“Mientras juegue fútbol, voy a estar siempre disponible para la Selección. Creo que estoy para ello, con lo que estoy haciendo en Toluca… el día que me llamen, estoy listo para ayudar.”

Paulinho, tricampeón de goleo del Toluca en Liga MX, tiene posibilidades de estar en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Lo más emotivo para él sería poder jugar en México con su selección: “Sería increíble estar jugando un Mundial por mi país aquí (…) también por lo que México me dio hasta hoy”.

Además, Paulinho no oculta su ambición, pues quiere ganar la Copa del Mundo junto a Cristiano Ronaldo. Reconoce que Ronaldo cambió la historia del futbol luso y considera que esta podría ser una de las mejores generaciones de Portugal.

Y hay señales de que no está lejos de lograrlo, ya que el técnico de Portugal, Roberto Martínez, ha mencionado que Paulinho es una de las opciones para el ataque junto a Cristiano y otros delanteros.

Para consolidar esa idea, es clave lo que haga con Toluca. Paulinho ha sido fundamental en los Diablos: sus goles, su presencia y su consistencia le han dado peso para aspirar a un lugar en la lista mundialista.

Técnico de Portugal habría confirmado el partido ante Cristiano Ronaldo en el Estadio Azteca. Foto: @Cristiano

