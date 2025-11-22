El Mundial 2026 ya tiene varias selecciones clasificadas… y entre ellas aparecen verdaderas sorpresas. Ya sea por la manera en la que consiguieron su boleto, o porque algunas son naciones debutantes.

Más allá del nivel futbolístico, lo que llama la atención es que varios de estos equipos provienen de países con poblaciones muy pequeñas, donde el margen para encontrar talento es reducido y aun así lograron meterse a la Copa del Mundo.

Lee también Mundial 2026: El grupo más fácil y más difícil que podría tocarle a México en el torneo

Los 10 países menos poblados que ya aseguraron su lugar en el Mundial de 2026

1. Curazao – 185 mil habitantes

2. Cabo Verde – 528 mil habitantes

3. Qatar – 3.1 millones de habitantes

4. Uruguay – 3.3 millones de habitantes

5. Croacia – 3.8 millones de habitantes

6. Panamá – 4.5 millones de habitantes

7. Nueva Zelanda – 5.2 millones de habitantes

8. Escocia – 5.5 millones de habitantes

9. Noruega – 5.6 millones de habitantes

10. Paraguay – 7 millones de habitantes

Conoce dónde juegan los futbolistas de Cabo Verde que lograron la clasificación histórica al Mundial 2026 / FOTO: EFE

El dato sorprende por una razón: varios de estos países, aunque pequeños, tienen selecciones competitivas. Croacia, por ejemplo, con menos de 4 millones de habitantes, ha disputado una final del mundo y es una potencia europea desde hace años. Uruguay, con apenas 3.3 millones, es bicampeón del torneo.

Otros como Curazao o Cabo Verde lo hacen desde otro ángulo, que han avanzado por el nuevo formato de 48 selecciones, con jugadores formados en el extranjero y procesos que dependen más del scouting que de las estructuras locales.

Lee también Santiago Giménez podría llegar al Mundial de 2026 como jugador de la Premier League