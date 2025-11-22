A México le toca vivir un sorteo distinto. Esta vez no llega como selección que espera milagros, sino como cabeza de serie por ser anfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Eso le evita a potencias como Francia, Brasil, España o Argentina en la fase de grupos, pero no lo salva de que el destino le acomode un camino pesado desde el primer día.

Curazao, Haití y Panamá son los tres que avanzan directamente de Concacaf al Mundial 2026 / FOTO: AP
¿Qué grupos podrían tocarle a México en la Copa del Mundo?

De acuerdo con el análisis de Sports Illustrated, el Tri se mueve entre dos panoramas: uno amable, que permitiría arrancar con paso firme, y otro en el que tendría que jugar casi perfecto para no complicarse desde el primer partido.

El grupo 'ideal' para México, o en el mejor escenario posible, México podría recibir a:

  • Australia como rival del bombo 2. Un equipo que puede pelear, pero lejos del nivel de las grandes potencias.
  • Uzbekistán desde el bombo 3, una selección sin experiencia ni peso histórico en Mundiales.
  • Nueva Zelanda como opción del bombo 4, un rival al que México (por nivel y plantel) debería superar sin complicaciones.
Uzbekistán clasifica a su primer Mundial; estarán en el de 2026 / Foto: AFP
Ese sector permitiría un inicio más tranquilo, con margen para ajustar el funcionamiento, probar variantes y construir confianza rumbo a la ronda de eliminación.

El grupo más complicado que podría tocarle a la Selección Mexicana en el Mundial

Pero también existe el otro extremo, donde México podría caer con:

Uruguay desde el bombo 2: intensidad, talento y un historial que siempre complica al Tri.

Noruega en el bombo 3, con Haaland, Ødegaard y una generación que puede arruinarle la noche a cualquiera.

Ghana como opción del bombo 4, selección física, rápida y siempre peligrosa en torneos grandes.

Erling Haaland en festejo de gol, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: AFP
