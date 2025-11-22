A México le toca vivir un sorteo distinto. Esta vez no llega como selección que espera milagros, sino como cabeza de serie por ser anfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

Eso le evita a potencias como Francia, Brasil, España o Argentina en la fase de grupos, pero no lo salva de que el destino le acomode un camino pesado desde el primer día.

Curazao, Haití y Panamá son los tres que avanzan directamente de Concacaf al Mundial 2026 / FOTO: AP

¿Qué grupos podrían tocarle a México en la Copa del Mundo?

De acuerdo con el análisis de Sports Illustrated, el Tri se mueve entre dos panoramas: uno amable, que permitiría arrancar con paso firme, y otro en el que tendría que jugar casi perfecto para no complicarse desde el primer partido.

El grupo 'ideal' para México, o en el mejor escenario posible, México podría recibir a:

Australia como rival del bombo 2. Un equipo que puede pelear, pero lejos del nivel de las grandes potencias.

Uzbekistán desde el bombo 3, una selección sin experiencia ni peso histórico en Mundiales.

Nueva Zelanda como opción del bombo 4, un rival al que México (por nivel y plantel) debería superar sin complicaciones.

Uzbekistán clasifica a su primer Mundial; estarán en el de 2026 / Foto: AFP

Ese sector permitiría un inicio más tranquilo, con margen para ajustar el funcionamiento, probar variantes y construir confianza rumbo a la ronda de eliminación.

El grupo más complicado que podría tocarle a la Selección Mexicana en el Mundial

Pero también existe el otro extremo, donde México podría caer con:

• Uruguay desde el bombo 2: intensidad, talento y un historial que siempre complica al Tri.

• Noruega en el bombo 3, con Haaland, Ødegaard y una generación que puede arruinarle la noche a cualquiera.

• Ghana como opción del bombo 4, selección física, rápida y siempre peligrosa en torneos grandes.

Erling Haaland en festejo de gol, durante los clasificatorios para el Mundial de 2026 - Foto: AFP

