Los rumores sobre el futuro y salida de Santiago Giménez del Milán se vuelven cada vez más fuertes. De acuerdo con TUDN, según reportes italianos, el delantero mexicano podría salir de la Serie A en el próximo mercado de invierno con destino a la Premier League.

De acuerdo con información de medios como Calciomercato, hay interés real de clubes ingleses: tanto Sunderland como Brentford habrían preguntado por el delantero mexicano.

El Milan, por su parte, no cerró la puerta y estaría dispuesto a cederlo, ya sea en préstamo o con una venta definitiva, siempre y cuando encuentren un reemplazo.

Parte del trasfondo de estas especulaciones tiene una razón, y es que Giménez ha tenido una temporada pobre en Milan, solo suma un gol en el torneo y enfrenta un ultimátum para mostrar su valía antes del inicio del mercado invernal.

Sin embargo, la agente de Santi, Rafaela Pimenta, ha dejado claro que no ve una salida inmediata, y aseguró que Santi se quedará en Milán, lo que descartaría los rumores de venta urgente.

Al final, este escenario abre un dilema para el canterano de Cruz Azul, quedarse en Italia y pelear por consolidarse con el Milan, o buscar minutos y relanzar su carrera en Inglaterra.

Si se va, podría ser un paso estratégico para recuperar ritmo, confianza y, volver más fuerte al Viejo Continente o incluso con la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

