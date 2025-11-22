La cerrera por ser el delantero titular de la Selección Mexicana se ha tornado muy dispareja. Mientras que los que militan en Europa atraviesan una seria sequía de goles, en la Liga MX más de uno ha levantado la mano para meterle presión a Javier Aguirre.

Es por ese motivo que el tanto que metió hoy Raúl Jiménez le supo a gloria para sacudirse la presión, ya que de cara al cierre invernal apostará por meter más tantos con el Fulham. Caso contrario de Santiago Giménez, quien sigue lesionado con el Milan y hasta el momento lleva cero anotaciones en la Serie A.

Lee también ¿Qué jugadores bloqueará Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana para el Mundial 2026?

¿Santiago Giménez es el peor delantero mexicano?

El Bebote atraviesa la que sin duda es la peor temporada de su carrera. En el primer semestre no se ha hecho presente en el marcador y hay mucha presión sobre sus hombros, al grado de que podría salir del Milan en esta ventana de fichajes de invierno en Europa.

Pese a que le han manifestado su apoyo total en el club italiano, la realidad es que Santi debe comenzar a responder en la cancha una vez que regrese de su lesión, de lo contrario podría poner hasta el vilo su convocatoria al Mundial 2026.

Principalmente por su sequía de goles y por el hecho de que su competencia se está saciando frente al marco rival. Tan solo en la Liga MX, la Hormiga González, recién llamado al Tri, sumó 12 tantos en la fase regular y todavía tiene posibilidades de aumentar la cuota en la Liguilla.

Por su parte, Germán Berterame, que es del gusto de Javier Aguirre, festejó en nueve ocasiones previo a la Fiesta Grande del Apertura 2025. Ángel Sepúlveda, que en las últimas convocatorias no fue llamado, sumó siete con La Máquina y tiene opciones de resurgir.

Por su parte, Julián Quiñones, quien no es utilizado como delantero en el Tri, suma seis anotaciones en el cuadro árabe. Raúl Jiménez, titular indiscutido de México, estaba en una situación similar con apenas un gol, pero este día alcanzó su segundo.

En los nueves partidos que registra el Bebote con el Mila en la Serie A, en ninguno de ellos se pudo hacer sentir y desperdició jugadas de gol. La presión para Giménez es mucha, ya que debe comenzar a generar goles en su club para no poner en riesgo su llamado al Mundial 2026.