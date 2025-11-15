La Selección Mexicana, bajo la dirección de Javier Aguirre, empató 0-0 ante Uruguay en el Estadio TSM Corona de Torreón, sumando su quinto partido consecutivo sin victoria.

El Tri no pudo romper la racha de partidos amistosos sin victoria, dejando a la afición con un sabor amargo al final de la noche.

Las dudas sobre el proceso del técnico crecen, y los usuarios en redes sociales desataron una ola de memes implacables que no perdonaron al equipo tricolor del que ya piden una victoria.

Los abucheos resonaron en el TSM. La decisión de sentar a Carlos Acevedo, ídolo local de Santos Laguna, y alinear a Raúl 'Tala' Rangel en el arco fue vista como una afrenta por la fanaticada lagunera, que llegó ilusionada por ver a su referente defendiendo la portería tricolor.

El ambiente se tornó hostil de inmediato: rechiflas, insultos y abucheos acompañaron por momentos al Tri.

En la parte complementaria, el ingreso de Gilberto Mora por el lesionado Chucky Lozano al final del primer tiempo fue un respiro; el joven de Xolos fue recibido como ídolo y estuvo cerca de anotar al 67', aunque su remate se fue por un costado.

El duelo se volvió ríspido con amarillas constantes, faltas, jalones y un ritmo cortado por el árbitro, que detuvo el juego en cada infracción.

Así, México hila cinco partidos sin triunfo, sin ganar desde la final de la Copa Oro en septiembre ante Estados Unidos.

El martes cerrarán el año con la obligación de vencer y mejorar su imagen, mientras el 'Fuera Aguirre' retumbó nuevamente en el estadio.

Tras el empate sin goles en este primer amistoso de la Fecha FIFA de noviembre, las redes sociales explotaron con burlas. Los memes más divertidos inundaron las plataformas, ridiculizando al Tri del Vasco por su sequía de triunfos, convirtiendo la frustración en humor viral que no dio tregua al equipo nacional.

Con razón fue un partido pésimo pic.twitter.com/LcKVqWTpnU — Emiliano GV (@EmilianoGV17) November 16, 2025

No vayan al mundial putos mediocres son cagada pic.twitter.com/4fo38d7e3p — 𝑇𝑦𝑙𝑒𝑟 𝐺𝑎𝑙𝑝𝑖𝑛 (@THEMONSTERHYDE) November 16, 2025

Al menos no nos ganaron pic.twitter.com/A6dHbUsPga — Gallardismo (@Gallardism0) November 16, 2025