Oribe Peralta es voz autorizada para hablar de la Selección Mexicana, los delanteros y el momento que vive el Tricolor y ahora que el combinado nacional visitó su tierra aprovechó para hacerlo.

El Cepillo dejó entrever su inconformidad por los naturalizados en la Selección; sin embargo, pidió a los jóvenes nacionales que eso sea una motivación para ellos.

Lee también: ¡México no puede ganar! El Tri empató de nueva cuenta, ahora fue 0-0 ante Uruguay en el TSM Corona

"Al final hay muchos extranjeros, es cierto que suman, hay otros que sólo ocupan un espacio que pudiera ser de un mexicano, pero el mexicano tiene que sobreponerse a todo, tiene que mostrar la calidad que tiene y cuánta hambre tiene de llegar a conseguir lo que él desee", declaró Peralta.

¿Qué dijo Oribe Peralta sobre Armando González?

Uno de los nombres que más llamaron la atención en esta convocatoria del Vasco fue el de Armando González, "La Hormiga". El delantero de las Chivas, campeón de goleo en la Liga MX, se ganó su lugar.

"La verdad espero que se pueda colar al Mundial, es un chico con muchas cualidades, es alguien que tiene gol y eso es importante y es necesario en una selección. Espero que le vaya muy bien al cierre de este ciclo para llegar al Mundial y pueda estar en la lista final", aseveró.

Hay líderes en la Selección Mexicana

Oribe Peralta también destacó algunos nombres como líderes de esta Selección Mexicana, aunque mencionó que no sean reconocidos por los resultados recientes.

"Para poder dar opinión sobre eso necesito estar más dentro de, me parece desde afuera que hay líderes que se notan, está Edson, está Orbelín, está Raúl, Johan, también César Montes, entonces creo que hay líderes, me parece que tal vez no les damos el valor por los resultados que han obtenido hasta ahora, al final la gente va a tener su opinión y siempre va a comparar", concluyó el medallista Olímpico en Londres 2012.