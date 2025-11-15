En el Mundial Sub-17 de Qatar 2025, la Selección Mexicana juvenil ha sorprendido al clasificar a octavos de final tras vencer a la favorita Argentina, pero el verdadero foco de atención en redes sociales ha sido la inesperada hermandad entre el Tri y Japón.

Esta amistad nació en el hotel de concentración compartido, donde jugadores de ambos equipos intercambian muestras de apoyo constante: cuando México juega, los japoneses les desean suerte, y viceversa.

Videos virales capturan abrazos, palmadas y celebraciones conjuntas, consolidando una camaradería que trasciende la rivalidad deportiva.

Un momento icónico ocurrió tras la victoria mexicana sobre Argentina, cuando los jugadores japoneses formaron un pasillo para recibir al Tri. Este sábado, México devolvió el gesto tras el triunfo 3-0 de Japón sobre Sudáfrica, armando un pasillo ruidoso con saludos efusivos, 'zapes' y aplausos.

Estas escenas, circulando ampliamente en redes, destacan la euforia mutua y han inspirado a usuarios a lanzar memes que celebran esta 'hermandad' México-Japón con humor y creatividad.

En octavos de final, México se enfrentará a Portugal y Japón a Corea del Norte, lo que mantiene abierta la posibilidad de un choque entre estos 'hermanos' solo en la final.

Mientras tanto, la creatividad en redes sociales no para, con memes que imaginan escenarios hilarantes de esta hermandad en la cancha qatarí.

A continuación les dejamos los memes sobre la hermandad entre México y Japón: