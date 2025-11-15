El Mundial Sub-17 de Qatar 2025 avanza con intensidad, y la Selección Mexicana juvenil ha dado la sorpresa al clasificar a octavos de final tras vencer a la favorita Argentina.

Sin embargo, más allá de los resultados, una historia de hermandad entre el Tri juvenil y Japón ha capturado la atención de aficionados y redes sociales. Pero... ¿podría este vínculo romperse en un posible choque entre ambos equipos?

La amistad entre mexicanos y nipones nació en el hotel de concentración compartido, donde los jugadores han intercambiado muestras de apoyo constante.

Cuando México juega, los japoneses les desean suerte; lo recíproco ocurre en los partidos de Japón. Esta camaradería se ha viralizado en videos que muestran abrazos, palmadas y celebraciones conjuntas.

Un momento icónico fue tras la victoria mexicana sobre Argentina: los jugadores de Japón formaron un pasillo para recibir al Tri, que entró festejando con música de una bocina manejada por Lucca Vuoso.

La euforia fue mutua, consolidando una 'hermandad' que parece desafiar la rivalidad natural del futbol. Este sábado, México devolvió el gesto tras el triunfo 3-0 de Japón sobre Sudáfrica, que aseguró su pase a octavos.

Los tricolores armaron un pasillo ruidoso, con saludos efusivos, 'zapes' y aplausos. En redes sociales circulan videos de estos encuentros, destacando la alegría compartida entre ambos representativos.

En octavos, México enfrentará a Portugal y Japón a Corea del Norte. La gran interrogante surge ahora.

¿Japón y México podrían enfrentarse en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025?

La única instancia para un duelo entre estos 'hermanos' sería la final.

Para llegar allí, ambos deben superar sus rivales progresivamente, manteniendo viva la posibilidad de un choque épico.

Si México y Japón avanzan hasta la final, su hermandad podría ponerse a prueba en el terreno de juego. Por ahora, la amistad prevalece, pero el tiempo dirá si se rompe o se fortalece en las canchas qatarís.

Los aficionados mexicanos y nipones esperan con ansias este posible desenlace que elevaría al máximo las emociones y sentimientos de ambas naciones unidas por el balompié.