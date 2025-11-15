Afición de Torreón abuchea a Tala Rangel cada que toca el balón; querían a Acevedo de titular

Que Javier Aguirre decidiera mandar a la banca a Carlos Acevedo frente a Uruguay en el estadio Corona, no fue bien visto por la afición en Torreón.

Si había una alegría que la afición de Santos Laguna podía recibir en su casa era la de ver a su portero y actual referente como titular en la Selección Mexicana.

Lee también Miguel Herrera tuvo encontronazo con periodista tico en un estacionamiento ¿Hubo golpes?

Pero no fue así. Aguirre optó por poner a Raúl 'Tala' Rangel y la afición se hizo sentir con abucheos ensordecedores contra el meta de Chivas y hacia Luis Ángel Malagón, meta de las Águilas del América.

Cuando Acevedo saltó al campo para dirigirse al banquillo, los aplausos y gritos de apoyo invadieron el Territorio Santos Modelo. Había que respaldar a su portero que sueña con estar por primera vez en una Copa del Mundo.

Carlos Acevedo se quedó en la banca en el México vs Uruguay que se juega en el TSM. Foto: Imago7

Cuando las cámaras y el sonido local apuntaron a Javier Aguirre, los abucheos y rechiflas no se hicieron esperar. Sin duda, fue el más castigado por parte de la fanaticada coahuilense.

Ya en el partido, cada que el balón llegaba a Raúl Rangel, los abucheos eran unísonos y retumbaban como si se tratara del arquero rival. Sin duda, Luis Ángel Malagón y el Tala, no la pasaron bien frente a Uruguay.