La posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo en la Selección Mexicana parece estar más cerca que nunca, pero este posible llamado del español al Tricolor no ha sido del agrado de figuras del futbol nacional, como es el caso de Oswaldo Sánchez.

En las últimas semanas, se han destapado supuestos acercamientos del campamento verde hacia el español naturalizado mexicano para saber su interés en formar parte de la escuadra nacional e incluso se habló de una posible fecha de debut, la cual sería en marzo del próximo año.

Lee también Miguel Herrera tuvo encontronazo con periodista tico en un estacionamiento ¿Hubo golpes?

Oswaldo Sánchez, múltiple campeón del futbol mexicano y mundialista con la selección en Alemania 2006 como titular, aseguró que el mediocampista del América no es una pieza que haga falta en la Selección Mexicana.

"No lo necesitamos. Es decir, ningún jugador de esta liga sobra, pero sí creo que con los mexicanos que hay en esa posición nos puede alcanzar", puntualizó el canterano del Atlas.

Para respaldar su respuesta, Sánchez dio nombres de futbolistas mexicanos que pueden estar por encima del propio Fidalgo, pero también resaltó a los naturalizados que fueron destacados representando a México.

"Tengo mucha confianza en Edson Álvarez, en quienes juegan por delante de él, en Charly Rodríguez, en Luis Chávez una vez que se recupere. Entonces, desde mi perspectiva, las puertas no están cerradas.

"Nosotros tuvimos naturalizados muy buenos, ¿no?, como Guillermo Franco o Sinha, pero creo que en este momento yo priorizaría seguir consolidando un esquema de juego con los mexicanos que tenemos", aseguró el guardameta.