El destino de las selecciones participantes en el Mundial de 2026 está a nada de definirse. Pues el sorteo para dictaminar el orden de la Fase de grupos del certamen está muy cerca de efectuarse.

Se llevará acabo el 5 de diciembre, en Washington, Estados Unidos. Y como es costumbre, la FIFA ha revelado las normas que regirán el sorteo para el Mundial que por primera vez en la historia se jugará en tres países distintos (EUA, México y Canadá).

¿Cómo se lleva a cabo el sorteo del Mundial?

De acuerdo con información dada por la FIFA, el sorteo se realizará de la siguiente manera:

El procedimiento del sorteo final estipula que los países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— serán asignados al bombo 1, y que las otras 39 selecciones clasificadas se distribuirán en los cuatro bombos de doce selecciones cada uno en función del Ranking de la misma organización.

Por último, las dos plazas reservadas a las selecciones procedentes del Repechaje, así como las cuatro plazas correspondientes a las eliminatorias europeas, se asignarán al bombo 4.

Bombo 1: Canadá, México , Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo 1, que se distribuirán desde el grupo A hasta el grupo L. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.

Restricciones del sorteo para el Mundial

En el bombo 1, Canadá, México y Estados Unidos, en calidad de países anfitriones, se identificarán con bolas de colores diferentes. De conformidad con el calendario de partidos publicado el 4 de febrero de 2024, a México se le asignará la posición A1 (bola verde), a Canadá, la posición B1 (bola roja), y a Estados Unidos, la posición D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 se identificarán mediante nueve bolas del mismo color y se asignarán automáticamente a la posición 1 del grupo en el que resulten encuadradas.

Para garantizar el equilibrio competitivo, se han establecido dos cuadros separados hasta semifinales en el calendario de partidos. Con el fin de conseguir una distribución equilibrada de los equipos, se han aplicado las siguientes restricciones en el sorteo de las cuatro primeras selecciones de la Clasificación Mundial Masculina FIFA: la selección líder de la clasificación (España) y la segunda mejor clasificada (Argentina) se asignarán de forma aleatoria a cuadros opuestos.

Se aplicará el mismo principio en el caso de la tercera y la cuarta clasificadas (Francia e Inglaterra, respectivamente). De este modo, si las dos primeras selecciones de la clasificación mundial acabaran la primera fase en el primer puesto de sus respectivos grupos, no se enfrentarían antes de la final.

En principio, ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

En lo referente a las plazas de la repesca, a fin de cumplir con el principio general de la FIFA por el que se impide que dos selecciones de la misma confederación queden encuadradas en el mismo grupo, esta limitación también se aplicará a los tres equipos de cada cuadro del torneo clasificatorio de la FIFA que compitan por las dos plazas del bombo 4.

