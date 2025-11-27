Esta semana dio inicio la Liguilla del Apertura 2025 del futbol mexicano con la ronda de los Cuartos de Final donde el primer partido de la Fiesta Grande fue el Juárez vs Toluca.

En el primer partido de esta serie, los Diablos Rojos no defraudaron en su condición de favorito y consumaron su primera victoria en la serie tras imponerse 2-1 en el Olímpico Benito Juárez.

Paulinho apareció justo cuando los Diablos Rojos más lo necesitaban, tal como lo hacía José Cardozo a principios de este siglo.

Es cierto que el portero Sebastián Jurado tuvo una gran noche, pero de no ser por el desarrollado olfato goleador del ariete portugués, el campeón habría salido del estadio Olímpico Benito Juárez con amargo sabor.

El Toluca se llevó la Ida de los Cuartos de Final y asestó un golpe de realidad a los Bravos del FC Juárez, quienes se ilusionaron con su vertiginoso arranque, coronado con el certero cabezazo de Jesús Murillo (2’).

La anotación del defensa central pareció ser el preludio de una sorpresa, pero el equipo dirigido por Antonio Mohamed regresó todo al script original.

Eso sí, lo reflejó hasta la segunda mitad, cuando Antonio Briseño se encontró un balón dentro del área chihuahuense para empatar (55’). Nueve minutos después apareció Paulinho... Y todo terminó para los Bravos.

Martinoli, Dr. García y Zague se despiden como 'rockstars'

Una vez que los escarlatas consumaron si victoria en su duelo de Ida de los Cuartos de Final ante el equipo fronterizo, la tripleta de TV Azteca para la narración del partido: Luis García, Christian Martinoli y Luis Roberto Alves Zague, abandonaron el estadio, casa de los Bravos, como auténticas estrellas de rock.

Incluso, pareciera que ellos fueron los protagonistas de la noche en el terreno de juego, y es que a su salida del inmueble fueron buscados por algunos aficionados para llevarse la foto del recuerdo.

Es un hecho que, tanto Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos se han convertido en los cronistas favoritas de la afición, su estilo divertido e irrevente ha generado que mucha fanaticada los admire y ello quedó comprobado la noche del pasado miércoles 26 de noviembre.

Mientras Christian, el 'Doctor' y Luis Roberto Alves salían del estadio rumbo a la camioneta que los llevaría a su destino, un grupo numeroso de aficionados grito su nombre para que se acercaran para tomarse la tradicional 'selfie' del recuerdo.

Sin embargo, de los tres comentaristas el más asediado fue el narrador Christian Martinoli, quien tuvo que tomarse más tiempo para atender a sus seguidores antes de abordar el vehículo.