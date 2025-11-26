El argentino Marcelo Bielsa seguirá al frente de la selección uruguaya de fútbol y la Celeste llegará fortalecida al Mundial 2026, tras la crisis que desató la derrota 5-1 en amistoso ante Estados Unidos, dijo el miércoles el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

La dirigencia sostuvo una extensa reunión con el entrenador y confirmó el apoyo que Bielsa había mencionado el jueves pasado, cuando aseguró que contaba con respaldo y seguía con "la misma fuerza desde el primer día para seguir en la selección hasta el Mundial".

Alonso aseguró que tuvo una buena reunión con el entrenador y que se está "trazando un camino para llegar bien al Mundial". "El entrenador sigue con nosotros", aseveró.

Lee también Se cumplen tres años de la dolorosa derrota de México ante Argentina en Mundial Qatar 2022

El técnico argentino siempre está en las listas de candidatos al banquillo tricolor | FOTO: Imago7

"En lo único que estamos todos es en que se levante la selección rumbo al Mundial (...) eso es lo más importante. No hay renunciamientos", dijo a la prensa local a la salida de la reunión.

El jueves pasado, dos días después de sufrir una sorprendente goleada en Tampa a manos de un equipo de Estados Unidos colmado de suplentes, Bielsa llegó a Montevideo y realizó una extensa conferencia de prensa que volvió a cargar con todas las culpas por la humillante derrota.

Además, el rosarino aceptó que fue cuestionado por jugadores por algunas de sus actitudes.

"Soy una persona tímida, soy una persona obsesiva, soy una persona mecanizada, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario (...) evidentemente, humanamente todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco", señaló.

Uruguay se volverá a reunir en marzo para disputar amistosos de preparación camino al Mundial que a mitad del año próximo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.