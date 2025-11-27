El ambiente mundialista ya se percibe, sobre todo en Guadalajara, que albergará por tercera ocasión partidos de la Copa del Mundo que se llevará a cabo en México. Contrario a las ediciones de 1970 y 1986 que se disputaron en el Estadio Jalisco, en esta ocasión será la sede la casa nueva de las Chivas.

Y con el sorteo a la vuelta de la esquina, FIFA reveló cómo quedaron los bombos, por lo que los aficionados han comenzado a pronosticas qué selecciones se perfilan para ser rivales de la Selección Nacional.

¿A qué selección enfrentará México en Guadalajara?

FIFA reveló cómo es que será la dinámica para armar los grupos del Mundial 2026. Cabe recordar que será el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D. C. cuando se lleve a cabo la ceremonia.

Pese a que de momento no hay nada definido, al darse a conocer el funcionamiento de los bombos, más de uno de ha aventurado a adivinar cómo es que pueden quedar los sectores de la competencia.

Uno de los que más expectativas genera es el Grupo A, donde indudablemente aparecerá México, al ser uno de los anfitriones. Recién se supo en contra de qué naciones podría salir el rival para la inauguración del próximo 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca.

No obstante, será igual se emocionante saber cuál será el país la que el Tricolor haga los honores en el estadio de Guadalajara, donde el objetivo será buscar un hipotético segundo triunfo en el torneo.

La mala noticia es que el rival saldrá del Pot 2, donde aparecen selecciones mejores rankeadas por la FIFA. Algo será evidente, el combinado dirigido por Javier Aguirre no se enfrentará a un flan.

Existe la posibilidad de medirse a la Croacia de Luka Modric; a la sorprendente Marruecos de Achraf Hakimi o a la Core del Sur de Son Heung-Min. De Conmebol, Colombia, que recién humilló a los de verde es una posibilidad, al igual que Ecuador y Uruguay.

Australia, Senegal e Irán son las selecciones ubicadas en el bombo 2 que lucen como las más accesibles, aunque han mostrado cosas importantes en la eliminatoria que harán complicado el camino para México.