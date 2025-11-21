La FIFA dio a conocer los partidos de la reclasificación para la Copa Mundial del 2026 que se disputarán en territorio mexicano en marzo del año entrante. El estadio BBVA (llamado Monterrey para el torneo) y el estadio Akron (llamado Guadalajara para el torneo) albergarán un par de encuentros, respectivamente.

En la Sultana del Norte se definirán las repescas entre Bolivia (Conmebol) y Surinam (Concacaf) la tarde del jueves 26 de marzo en la casa del conjunto de Rayados. Para el martes 31, se enfrentarán Iraq (AFC) y el ganador del duelo entre Bolivia y Surinam.

En la Perla Tapatía se medirán Nueva Caledonia (OFC) y Jamaica en punto de las 20:00 horas (local) el jueves 26 de marzo. El ganador de este duelo enfrentará el martes 31 a la República del Congo (CAF).

Serán entonces seis selecciones las involucradas en el repechaje que se celebrará en México en la próxima Fecha FIFA. De esta media docena, solo dos avanzarán a la Copa del Mundo del 2026, la primera con 48 selecciones participantes.