La Selección Mexicana tiene programado uno de los amistosos más atractivos de los últimos meses: enfrentar a Portugal en la reinauguración oficial del Estadio Azteca durante la Fecha FIFA de marzo de 2025.

El regreso del Coloso de Santa Úrsula tras su remodelación para el Mundial 2026 genera enorme expectativa entre la afición, que sueña con ver a Cristiano Ronaldo en suelo mexicano.

El partido forma parte del proceso de preparación del Tri de cara a la Copa del Mundo que organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

Portugal representa un rival de primer nivel europeo que pondría a prueba el proyecto de Javier Aguirre.

Sin embargo, la realización del encuentro ha llamado la atención.

¿En riesgo el juego México vs Portugal en el Estadio Azteca?

Según información de TUDN, el gran obstáculo es el horario. "Hay por ahí una negociación, porque México quiere que se juegue en la noche en horario estelar y en Portugal quieren que se vea el partido en Europa y piden la tarde por el mediodía. La buena noticia de Cristiano Ronaldo, no sé de donde se inventaron el reglamento, tres partidos, uno obligatorio y dos dependiendo de tu comportamiento. Si Portugal lo convoca tendría que venir", explicó el reportero Gibrán Araige.

Este desacuerdo horario mantiene en suspenso el compromiso. La Federación Mexicana de Futbol busca el horario estelar televisivo local, mientras que los lusitanos priorizan la audiencia europea al mediodía.

Adicionalmente, siguiendo esa misma línea de información, México planearía tener más actividad. En enero habrá microciclo en Centroamérica y, según TUDN, en febrero podría sumarse otro amistoso en territorio nacional, posiblemente ante un club o selección por definir, con futbolistas exclusivamente de la Liga MX.