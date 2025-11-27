El regreso de Miguel Herrera a México estuvo marcado por muchas emociones para el entrenador, quien además de aceptar fracasar con la Selección de Costa Rica en su intento de llegar a la Copa del Mundo de 2026, se tomó unos minutos para agradecer el respaldo de su círculo familiar y personalidades del futbol.

Con palabras sencillas, reveló que tras lo ocurrido con el combinado tico, encontró apoyo en la voz de Javier Aguirre, actual entrenador de la Selección Mexicana, quien lejos de la crítica, se comunicó para externarle su apoyo ante la eliminación.

"Javier Aguirre me habló tras la eliminación, espero tenga un gran éxito en el Mundial. También me pusieron las palabras que en algún momento dijo Mauricio Pochettino, somos entrenadores y no criminales. Yo no fui a Costa Rica para que me fuera mal, vengo con la derrota pero esperaba estar un año más, así es el futbol", comentó.

Herrera, quien era junto a Luis Fernando Tena, dos opciones más para ver a estrategas mexicanos en el torneo de FIFA, habló también de la derrota de su compatriota con Guatemala, asegurando que le dolió mucho.

"No he hablado con Tena, pero seguramente lo buscaré para ir a comer. Fue difícil para los dos, teníamos una gran ilusión, me lo encontré en la Copa Oro y lo felicité mucho, seguramente lo veré".

Con el objetivo de retomar pronto su carrera como entrenador, el Piojo recalcó que no se arrepiente de ninguna decisión y que de volver a presentarse la oportunidad de salir lo hará para buscar triunfar.