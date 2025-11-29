El Mundial 2026 no sólo tendrá emociones futbolísticas, también conlleva realidades políticas extra cancha. Entre ellas destaca la posibilidad de que Irán aparezca como rival de México en fase de grupos, y aunque la definición aún está en el aire, la combinación de política, sorteos y logística lo hace un escenario posible.

La selección iraní ya aseguró su boleto al torneo gracias al reciente pase tras eliminatorias asiáticas. Por ello se encuentra en el bombo 2 del sorteo, el cual define grupos en el la Copa del Mundo.

Aficionados de Irán y Estados Unidos conviven en Francia 1998

¿Por qué Irán podría jugar contra la Selección Mexicana en el Mundial de 2026?

Pero no todo depende del azar. Las complicaciones entre Irán y Estados Unidos amenazan con cambiar las reglas del juego.

Debido a restricciones de las visas impuestas por Donald Trump a ciudadanos iraníes, existe la posibilidad de que parte de la delegación de Irán no pueda ingresar a suelo estadounidense.

En ese contexto, según análisis previos, la organización del certamen internacional, la FIFA, podría decidir (para evitar riesgos) asignar a Irán directamente al Grupo A, que se jugaría en México. Y si eso ocurre, el Tri podría terminar enfrentando al combinado asiático sin necesidad de sorteo.

Jugadores de la Selección Mexicana posan previo al partido amistoso ante Paraguay.

Todo esto llega después de la noticia de que Irán ya confirmó que boicoteará el sorteo del Mundial 2026 debido a que la Embajada de Estados Unidos negó visas para parte de su delegación, incluido el presidente de su federación.

