Con el sorteo a la vuelta de la esquina (5 de diciembre), se conocen ya a la mayoría de selecciones que estarán presentes en la Copa del Mundo de 2026.

Sin embargo, todavía quedan boletos que se repatriarán incluso después del evento que se efectuará en Washington, DC, Estados Unidos.

¿Cuántas selecciones faltan por clasificar al Mundial de 2026?

Al día de hoy, y hasta el 31 de marzo, son 42 países clasificados a la Copa Mundial, que son los siguientes:

México (País sede)

(País sede) Estados Unidos (País sede)

(País sede) Canadá (País sede)

(País sede) Japón (AFC)

(AFC) Nueva Zelanda (OF)

(OF) Irán (AFC)

(AFC) Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uzbekistán (AFC)

(AFC) Corea del Sur (AFC)

(AFC) Jordania (AFC)

(AFC) Australia (AFC)

(AFC) Marruecos (CAF)

(CAF) Túnez (CAF)

(CAF) Egipto (CAF)

(CAF) Argelia (CAF)

(CAF) Ghana (CAF)

(CAF) Cabo Verde (CAF)

(CAF) Sudáfrica (CAF)

(CAF) Catar (AFC)

(AFC) Arabia Saudita (AFC)

(AFC) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Costa de Marfil (CAF)

(CAF) Senegal (CAF)

(CAF) Croacia (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Portugal (UEFA)

(UEFA) Noruega (UEFA)

(UEFA) Países Bajos (UEFA)

(UEFA) Alemania (UEFA)

(UEFA) Bélgica (UEFA)

(UEFA) Austria (UEFA)

(UEFA) España (UEFA)

(UEFA) Suiza (UEFA)

(UEFA) Escocia (UEFA)

(UEFA) Panamá (CONCACAF)

(CONCACAF) Curazao (CONCACAF)

(CONCACAF) Haití (CONCACAF)

Por ende, quedan seis lugares, los cuales serán peleados por estas naciones en el Repechaje que se jugará en México.

¿Quiénes están clasificados al repechaje?

Bolivia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Nueva Caledonia (OF)

(OF) República del Congo (CAF)

(CAF) Irak (AFC)

(AFC) Jamaica (CONCACAF)

Surinam (CONCACAF

Irlanda (UEFA, a partir de aquí)

Ucrania

Polonia

Italia

Albania

República Checa

Eslovaquia

Gales

Rumania

Macedonia del Norte

Suecia

Irlanda del Norte

Turquía

Bosnia y Hezegovina

Dinamarca

Kosovo

