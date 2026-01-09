En menos de 155 días, el balón comenzará a rodar en la inauguración de la Copa del Mundo de 2026. México, uno de los tres anfitriones del próximo Mundial, será el encargado de disputar el primer partido ante Sudáfrica en el estadio Azteca.

Dicho se juego, se realizará el jueves 11 de junio y será correspondiente al Grupo A, donde también están ubicados Corea del Sur y una de las siguientes selecciones: Dinamarca, Irlanda, Macedonia del Norte o República Checa.

El Tricolor será dirigido, por tercera ocasión en una justa mundialista, por Javier Aguirre, quien tendrá a Rafael Márquez como su asistente para que se preparare y tome las riendas para la próxima Copa del Mundo.

Javier Aguirre, previo al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. FOTO: AFP

Lee también La sorprendente reacción de Cristiano Ronaldo al gol de Julián Quiñones que se volvió viral

Mientras el Vasco está por dirigir su tercer Mundial, las dudas sobre su trabajo no cesan, sobre todo porque su equipo terminó el 2025 con una racha negativa de seis partidos consecutivos sin conseguir una sola victoria.

Por tal motivo, las preguntas acerca de que si se tomó la decisión correcta al regresarlo continúan cada vez más.

Uno de los entrenadores que se ha robado los reflectores en los últimos años es Antonio Mohamed, por los cinco títulos que ha conseguido con cuatro clubes diferentes (América, Tijuana, Monterrey y Toluca.

Recientemente, en una entrevista para La Última Palabra de FOX Sports, el director técnico argentino volvió a decir que esa etapa ya fue, aunque se sinceró y reveló que tenía el anhelo de estar en la Copa del Mundo.

“Tenía mucha ilusión de dirigir este Mundial y bueno… sigo insistiendo que el tren pasó, ya pasó y vienen otras generaciones; creo que soy más feliz en estos momentos dirigiendo a un equipo”, sentenció.

No obstante, el Turco Mohamed aseguró que él considera que el Tricolor debe estar en más de un estratega de casa y no de un extranjero.

“Siento que a la Selección Mexicana la tiene que dirigir un mexicano, aunque yo sea técnico mexicano, porque son los que realmente sienten de verdad”, mencionó.

"TENÍA MUCHA ILUSIÓN DE DIRIGIR ESTE MUNDIAL Y SIGO INSISTIENDO QUE EL TREN PASÓ" 😳💔



Turco Mohamed señaló que ya dejó a un lado el objetivo de poder ser DT México



"LA SELECCIÓN MEXICANA LA TIENE QUE DIRIGIR UN MEXICANO" 🇲🇽#LUP pic.twitter.com/6oMMwZe0Lc — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 9, 2026

Lee también Selección brasileña enfrentará en marzo a Francia y Croacia en Estados Unidos como preparación para el Mundial