La Selección Mexicana en Copas del Mundo posee récords internos que en ocasiones lucen difíciles de romper. Uno de ellos es el de futbolista más joven en disputar un Mundial con el Tri, una marca que ha permanecido desde la primera edición de la Copa del Mundo en 1930.

Esa marca la tiene Manuel “El Chaquetas” Rosas, quien en el Mundial de Uruguay 1930 jugó con apenas 18 años y 88 días. Lo que estableció una marca que ha permanecido por casi 100 años.

La Selección Mexicana de Futbol durante la primera Copa del Mundo | FOTO: Especial

Sin embargo, para esta edición del torneo en 2026, un nombre suena con fuerza para poder batir esa marca: Gilberto Mora.

¿Cuántos años tendrá Gilberto Mora en el Mundial?

Hoy, con la Copa Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, Gilberto Mora podría hacer historia. El mediocampista de Xolos, que ha deslumbrado tanto en Liga MX como con la Selección Mexicana, entró en la órbita de Javier Aguirre para la Copa del Mundo y podría convertirse en una pieza clave del Tri en el torneo internacional.

Mora, nacido el 14 de octubre de 2008, tendría de 17 años si llegara a participar en el Mundial, es decir, menor de lo que en su día hizo Rosas, y le permitiría establecer el nuevo récord como el mexicano más joven en competir en una Copa del Mundo.

Hasta ahora, Manuel Rosas encabezaba esa lista histórica, seguido por otros jóvenes como Hugo Rodríguez (19 años, 2 meses, 18 días en Argentina 1978) y Andrés Guardado (19 años y 8 meses en Alemania 2006), quienes también tuvieron papeles destacados en su momento con el el equipo nacional.

Gilberto Mora despertó el interés de varios equipos importantes de Europa. Foto: Imago7

