Miroslava Montemayor, una de las conductoras deportivas más populares del momento, ha vuelto a captar la atención de las redes sociales, esta vez por una serie de videos virales que la muestran en cercana interacción con un creador de contenido

La presentadora de TNT Sports, cadena donde destaca como host de programas de debate y transmisiones de Champions League y Premier League, saltó a la fama viral ya hace algún tiempo gracias a su carisma y talento en los deportes, especialmente el balompié.

Todo comenzó con una transmisión de Champions League, donde un vestido celeste y su personalidad divertida la convirtieron en viral. Desde entonces, su imagen ha dado la vuelta al mundo a través de las redes, conquistando a millones de usuarios.

Miroslava inició su carrera en 2014 en TV Azteca Noreste, en Nuevo León, y posteriormente pasó a ESPN en Ciudad de México. Sin embargo, su popularidad explotó al llegar a TNT Sports, donde es uno de los rostros más reconocidos de la cadena.

¿Por qué motivo Miroslava Montemayor se convirtió en el centro de la atención en las redes?

En la última semana, los reflectores se centraron en las redes sociales de 'Miros' por los contenidos compartidos por ella misma y el creador de contenido Juank Pérez, un influencer e integrante de ESPN Digital.

En uno de los videos, ambos aparecen muy cercanos, participando en una actividad viral. “Dos mejores amigos en un cuarto, podrían besarse. Sí lo haremos”, dicen en el clip, donde se juntan hasta casi darse un beso que finalmente no ocurre, lo que generó miles de reacciones.

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar: “Llévala a la luna por mí”, “Qué envidia de la buena”, “Suban también los bloopers” y “¿Qué está pasando?” son solo algunos ejemplos que inundaron Instagram.

En otro video, Juank se arrodilla para entregarle un anillo en una supuesta propuesta de matrimonio, pero al descubrir que ella es fan de Cristiano Ronaldo y él de Lionel Messi, decide cancelarla. Un aficionado preguntó directamente: "Pero si andan o no?", a lo que Miroslava respondió: "después de esto ya no", en tono claramente juguetón.

Estos contenidos han desatado un revuelo mayor entre los más de un millón de seguidores de la conductora, quienes analizan cada detalle y envían mensajes constantes al respecto.

¿Ya no está casada con el presidente de los Xolos de Tijuana?

En 2019 Miroslava se casó con Jorge Alberto Hank, presidente de Xolos de Tijuana, sin embargo, ambos han mantenido su relación de manera muy discreta. Aún así, a mediados de 2025 surgieron rumores de una posible separación, aunque ninguno de los involucrados se pronunció al respecto, dejando un misterio sobre su situación actual.

Pese a todo, los verdaderos "enamorados" de Miroslava parecen ser sus seguidores, que no pierden detalle de su actividad en redes y con quienes ella interactúa frecuentemente. Por ahora, ni la conductora ni Juank Pérez han aclarado si hay algo más allá de la amistad y los videos virales.