En agosto de 1982, el Estadio Azteca fue escenario de un choque inolvidable entre el futbol mexicano y el brasileño, donde uno de los protagonistas fue el ahora técnico, Javier Aguirre.

En el marco del cuadrangular amistoso "Águila Azteca 1982" —que incluía al América, al Santos FC de Brasil, al Independiente de Argentina y al Necaxa (recién renombrado tras ser Atlético Español)—, el duelo entre los americanistas y los paulistas pasó a la historia no por su calidad técnica, sino por una monumental bronca que escaló a niveles de caos total.

El Santos, equipo legendario de Pelé en décadas pasadas, llegó a México generando gran expectativa, pero desde el pitazo inicial sacó a relucir un juego extremadamente rudo.

Jugadores como Javier Aguirre, Armando Manzo y Vinicio Bravo sufrieron el rigor físico de los brasileños, que no escatimaron en entradas fuertes.

Pese a la intensidad, el América tomó ventaja en el marcador. Al minuto 34, Héctor Tapia abrió el marcador con un gol que calmó momentáneamente los ánimos. Sin embargo, poco después Javier Aguirre —entonces un joven mediocampista crema— anotó el 2-0 al rematar un centro en el área chica.

¿Cómo se desató la bronca entre jugadores del América y el Santos de Brasil?

El festejo desató la furia de los visitantes. En medio de la celebración, el brasileño Gilberto intentó pisotear a Alfredo Tena, encendiendo la mecha. Lo que siguió fue un intercambio masivo de puñetazos, patadas y agresiones, donde incluso participó el actual técnico del Tricolor.

La confusión llegó a tal punto que jugadores del Santos recurrieron a medidas desesperadas: un suplente se quitó un zapato para usarlo como arma, mientras otro tomó un banderín de esquina e intentó golpear con él al americanista Mario Trejo.

Afortunadamente, sus compañeros y el comisario del partido lo detuvieron para evitar una tragedia mayor.

El público en el Coloso de Santa Úrsula no se quedó atrás: desde las gradas llovieron objetos hacia la banca brasileña. El jugador Paulinho incluso tuvo que salir en camilla tras recibir un impacto en la cabeza.

Una vez calmados los ánimos, el árbitro Antonio R. Márquez expulsó a un jugador por bando: Mario Trejo por el América y Marcio por el Santos.

Al reanudarse el encuentro, el América impuso su dominio y completó la goleada. Fidel Jardón marcó el 3-0 al minuto 52, y Javier Aguirre selló su doblete al 61' para el definitivo 4-0.

Este hecho marcó uno de los momentos más tensos en la carrera como jugador de Javier Aguirre, quien actualmente lleva al frente a la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.