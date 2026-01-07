El Mundial de Estados Unidos 1994 representa uno de los capítulos más agridulces en la historia del futbol mexicano. La Selección Mexicana, dirigida por Miguel Mejía Barón, llegaba con grandes expectativas tras la sanción que les impidió participar en Italia 1990.

Con una numerosa afición en territorio estadounidense, el Tri soñaba con romper barreras y avanzar lejos en el torneo.

En el Grupo E, junto a Italia, Irlanda y Noruega, México inició con una derrota 1-0 ante Noruega. Sin embargo, se recuperó con una victoria 2-1 sobre Irlanda, gracias a un doblete de Luis García, y un valioso empate 1-1 contra Italia, con gol de Marcelino Bernal.

Estos resultados clasificaron al equipo a octavos de final, donde enfrentaron a una sorprendente Bulgaria liderada por Hristo Stoichkov. El partido, disputado el 5 de julio en el Giants Stadium de Nueva Jersey, terminó 1-1 tras los 90 minutos y el alargue.

Stoichkov abrió el marcador para los búlgaros, pero Alberto García Aspe empató de penalti al minuto 18. La definición llegó en la tanda de penales, un momento que aún duele en el futbol mexicano.

México cayó 3-1. García Aspe falló el primer disparo, seguido por Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez. Solo Claudio Suárez anotó. Bulgaria, que solo erró uno, avanzó a cuartos, donde eventualmente llegó a semifinales.

Más de 30 años después, García Aspe, conocido como un excelso cobrador de penales, rememoró ese episodio en el podcast del Escorpión Dorado.

Alberto García Aspe recuerda el penalti fallado en Estados Unidos 1994

"La verdad fallé muy pocos (penaltis), de entrada no me acuerdo, pero en porcentaje, del cien por ciento, metí el 97 o 98 por ciento", comentó.

"Aunque todo mundo me recuerda el... (error de 1994) y con ese me moriré", añadió con resignación.

El exmediocampista, junto con Benjamín Galindo, eran los designados para cobrar desde el manchón en aquella época.

"Ya había tirado durante el partido, empatamos con un penalti mío y a la hora de tirar la serie de penaltis estábamos Galindo y yo, que yo era el tirador oficial, yo de uno y él iba de cinco por ser los más importantes y yo le dije a Miguel (Mejía Barón): 'que vaya Galindo, que tire él de uno y yo de quinto' y me dijo: 'no, tú eres el tirador oficial' y no había problema todos éramos muy buenos, teníamos mucha confianza", agregó.

"Lo que me va aquedar siempre no es que la fallé, sino que le tenía que dar la confianza a los que venían atrás. (Después de fallar) llegó Jorge (Campos), me abrazó y me dijo: 'no te preocupes, se la voy a atajar a este güey (Krasimir Balakov) y se la atajó, cuando veo como Jorge se lanza y se la ataja, no sabes el respiro que fue, desgraciadamente después fallaron otros compañeros (Marcelino Bernal y Jorge Rodríguez)", recordó.