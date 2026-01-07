Selección Mexicana: ¿Cuáles han sido las peores participaciones de México en Copas del Mundo?

La Selección Mexicana ha participado en 17 Copas del Mundo con altibajos que marcan su historia. Si bien se recuerdan actuaciones destacadas, los fracasos también forman parte del legado del Tri, con episodios de derrotas abultadas y eliminaciones prematuras.

En sus primeros tres Mundiales, México no sumó ni un punto, registrando solo derrotas.

En Uruguay 1930, primer torneo mundialista, cayó ante Argentina, Chile y Francia, con un diferencial de goles de -9, terminando último entre 13 equipos.

En Brasil 1950 perdió contra el anfitrión, Yugoslavia y Suiza (-8 en goles), quedando penúltimo de 13.

En Suecia 1954 disputó solo dos partidos, doblegado por Brasil y Francia (-6), penúltimo de 14.

¿Cuáles han sido las peores participaciones de México en Copas del Mundo?

Sin embargo, la peor actuación histórica de México llegó en Argentina 1978. Bajo la dirección de José Antonio Roca, con figuras como Leonardo Cuéllar, Víctor Rangel y un joven Hugo Sánchez, el Tri no logró punto alguno.

Debutó con derrota 3-1 ante Polonia, seguido de una goleada histórica de 6-0 contra Alemania Federal —la más abultada en la historia mexicana en Mundiales—.

Cerró con otro 3-1 frente a Túnez, rival accesible. Con cero puntos y -10 en goles, terminó último de 16, por debajo de Austria o Irán, en el torneo ganado por el anfitrión Argentina.

Más recientemente, Qatar 2022 marcó otro punto bajo. Dirigido por Gerardo "Tata" Martino, México sumó cuatro puntos: empate sin goles con Polonia, derrota 2-0 ante Argentina y victoria 2-1 sobre Arabia Saudita. El duelo contra la Albiceleste fue clave, no solo por eliminar al Tri en primera ronda —primera vez desde 1978—, sino porque impulsó a Argentina hacia el título.