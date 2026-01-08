A menos de 80 días para la reinauguración del icónico Estadio Azteca –ahora también conocido como Estadio Banorte por cuestiones de patrocinio–, los trabajos de remodelación avanzan a ritmo acelerado, destacando la reciente instalación de la iluminación exterior que promete darle un aspecto moderno y majestuoso al Coloso de Santa Úrsula.

El próximo 28 de marzo, el Tri volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula en lo que será una jornada histórica al tratarse de la reinauguración del mítico inmueble con Cristiano Ronaldo y la selección de Portugal como invitados de lujo.

El 'Bicho' jugará ante 85 mil personas en el estadio que vio campeones del mundo a Pelé, Maradona, y que en junio será el primero en la historia en albergar tres Copas del Mundo.

¿Cuáles son los últimos avances del Estadio Azteca?

Mientras el interior del recinto enfoca esfuerzos en la colocación del nuevo césped híbrido –donde México recibirá a Portugal–, el exterior también registra progresos significativos.

Según imágenes compartidas por la cuenta de la plataforma X: Estadios de México ya comenzaron a instalarse los dispositivos de iluminación en las bases de las columnas estructurales, lo que transformará la fachada para eventos nocturnos con un toque elegante y contemporáneo.

Se ilumina.

Y comenzaron a colocar en las columnas los dispositivos para iluminación exterior del Estadio Azteca. pic.twitter.com/UEp33xkTlZ — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) January 6, 2026

Otros avances visibles incluyen nuevos pivotes, estructuras perimetrales y construcciones externas que complementan la modernización general.

El proyecto busca preservar la esencia histórica del estadio –casa de las Águilas del América– mientras lo adapta a estándares FIFA. Entre las mejoras clave destacan la renovación total de la cancha, pantallas LED, accesos inclusivos para personas con discapacidad, wifi gratuito de alta velocidad, elevadores nuevos, sanitarios modernizados y más de 7 mil 120 metros cuadrados en zonas de hospitality premium.

La reinauguración con el amistoso ante Portugal marca el regreso del coloso, posicionándolo como un recinto histórico listo para escribir nuevos capítulos en el futbol mundial.