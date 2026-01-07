El Toluca, actual bicampeón de la Liga MX tras conquistar los torneos Clausura y Apertura 2025, iniciará su participación en el nuevo torneo del futbol mexicano este sábado 10 de enero enfrentando a los Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA.

Los Diablos Rojos, dirigidos por Antonio Mohamed, han realizado ajustes en su plantilla con el objetivo de buscar el tricampeonato, un logro que no se alcanza desde el América en las competencias del Apertura 2023 y 2024, así como el Clausura 2024.

Este debut representa una prueba exigente ante un rival que busca revancha tras ser eliminado por Toluca en la Liguilla más reciente.

Uno de los cambios más destacados en el equipo escarlata es la salida del mediocampista Héctor Herrera, quien llegó al club proveniente del Houston Dynamo de la MLS. El experimentado internacional mexicano, con una trayectoria destacada en Europa (Porto y Atlético de Madrid), contribuyó significativamente al bicampeonato tras aportar liderazgo en el mediocampo.

¿Cómo fue que Toluca despidió a a Héctor Herrera?

Este miércoles 7 de enero, Toluca confirmó su baja de manera oficial, y despidió al apodado HH tras agradecerle su entrega y orgullo al defender los colores del bicampeón.

"Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo", escribió el club escarlata para despedir al mediocampista que ha sido mundialista con la Selección Mexicana.

Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo 🤝🏻 pic.twitter.com/SFqygR1AgA — Toluca FC (@TolucaFC) January 7, 2026

Herrera, ahora consagrado como bicampeón en su regreso al futbol mexicano, queda en libertad para buscar una nueva aventura en su carrera.

Rumores lo vinculan con un posible retorno a Pachuca, club donde se formó y debutó profesionalmente, o incluso a la MLS.

Su partida cierra un ciclo exitoso en el Infierno, donde dejó un legado de experiencia y títulos en un Toluca que aspira a escribir nuevos capítulos de historia en el Clausura 2026.