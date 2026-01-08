La Selección Mexicana ha participado en 17 Copas del Mundo, desde Uruguay 1930 hasta Qatar 2022, y ha sido dirigida por un total de 14 estrategas distintos en estas justas.

México se prepara para hacer historia al convertirse en el primer país en organizar tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, esta vez de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá en 2026, marcando su decimoctava presencia en el torneo.

El Tri es una de las selecciones con más participaciones históricas. La última vez que México disputó un Mundial en casa fue en 1986, donde alcanzó los cuartos de final, al igual que en 1970.

En ambas ocasiones, el apoyo de la afición fue determinante. Ahora, con Javier Aguirre en el banquillo desde julio de 2024, el equipo intentará superar la ronda de octavos que se le resiste desde entonces.

Aguirre, quien fue jugador en aquella edición de 1986, vive su tercer periodo como técnico: dirigió en Corea/Japón 2002, cayendo en octavos ante Estados Unidos, y en Sudáfrica 2010, despidiéndose en la misma instancia frente a Argentina.

Aguirre cuenta con un aliado clave: Rafael Márquez, su auxiliar técnico y eterno capitán del Tri. El proyecto incluye un relevo generacional en la dirección técnica post-2026, donde Márquez aportará su experiencia como mundialista, su paso como entrenador en el Barcelona B y su liderazgo.

¿Cuántos entrenadores mexicanos han dirigido al Tri en Copas del Mundo?

De las 17 participaciones mundialistas, México ha repetido técnicos en tres ocasiones. Javier Aguirre lo ha hecho en dos Mundiales (2002 y 2010) y la de 2026 será su tercera; mientras que Ignacio Trelles y Antonio López Herranz dirigieron en dos ediciones cada uno.

Contando los mexicanos: Octavio Vial, Ignacio Trelles (dos veces), Raúl Cárdenas, José Antonio Roca, Miguel Mejía Barón, Manuel Lapuente, Javier Aguirre (dos veces) y Miguel Herrera. Esto suma ocho directores técnicos mexicanos en 17 Mundiales. Con Aguirre rumbo a 2026, México apostará nuevamente por un técnico nacional para buscar el ansiado quinto (ahora sexto) partido en casa.