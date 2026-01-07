En seis meses, la Copa del Mundo abrirá su telón en México. Bajo el sol de un remodelado Estadio Azteca, la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica para disputar el partido inaugural del Mundial de 2026.

Este será uno de los trece partidos que se jugarán en territorio mexicano, ya que el resto de los compromisos se repartirán entre Estados Unidos y Canadá.

Cabe recordar que, además del Coloso de Santa Úrsula en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara también recibirán a la Copa del Mundo en el Estadio BBVA y el Estadio Akron, respectivamente.

Con esto en mente, ésta es la lista completa de los partidos que se jugarán en México.

¿Cuáles son los partidos del Mundial de 2026 que se jugarán en México?

Ciudad de México - Estadio Azteca

11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica | Grupo A | 13:00 horas (centro de México).

vs. | Grupo A | 13:00 horas (centro de México). 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia | Grupo K | 20:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo K | 20:00 horas (tiempo del centro de México). 24 de junio: Clasificado de la UEFA vs. México | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México). 30 de junio - Partido de Dieciseisavos - 19:00 horas (tiempo del centro de México).

- 19:00 horas (tiempo del centro de México). 5 de julio - Partido de Octavos de Final - 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Guadalajara - Estadio Akron

11 de junio: Corea del Sur vs. Clasificado de la UEFA | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México). 18 de junio: México vs. Corea del Sur | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México). 23 de junio: Colombia vs. Clasificado del Repechaje Intercontinental | Grupo K | 20:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo K | 20:00 horas (tiempo del centro de México). 26 de junio: Uruguay vs. España | Grupo H |18:00 horas (tiempo del centro de México).

Monterrey - Estadio BBVA

14 de junio: Clasificado de la UEFA vs. Túnez | Grupo F | 20:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo F | 20:00 horas (tiempo del centro de México). 20 de junio: Túnez vs. Japón | Grupo F | 22:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo F | 22:00 horas (tiempo del centro de México). 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México).

vs. | Grupo A | 19:00 horas (tiempo del centro de México). 29 de junio: Partido de Dieciseisavos - 19:00 horas (tiempo del centro de México).

