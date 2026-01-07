Para Sebastián Abreu, Gilberto Mora debe ser titular en el Mundial de 2026. El estratega uruguayo —quien actualmente dirige a los Xolos de Tijuana— respaldó al juvenil de cara a la Copa del Mundo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

“Hoy lo es [titular en la Selección Mexicana]. En la Copa Oro lo fue en los partidos más importantes y tendrían que darle continuidad a lo que ya pasa”, aseveró en entrevista para los micrófonos de ESPN.

El “Loco” Abreu sentenció que no hay razones por las que Gilberto Mora no debería estar en el once del estratega de la Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre. Además, destacó su madurez tanto dentro, como fuera de la cancha.

“En este caso es una excepcionalidad, juega como de 25 o 26 años. Tiene una madurez excepcional, de cuidarse, de entrenar, de visualizar el juego. A mí ya no me asombra, pero los primeros meses me asombraba porque tiene la edad de mis gemelos”, finalizó el director técnico.

Antes del Mundial de 2026, Gilberto Mora verá acción con los Xolos de Tijuana en el Clausura 2026 de la Liga MX. El primer partido que la escuadra tijuanense disputará será contra las Águilas del América, a la espera de dejar atrás la eliminación que vivieron en los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Tigres.

Gilberto Mora celebra uno de sus goles con los Xolos en la Liga MX. FOTO: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el primer partido de Tijuana en el Clausura 2026?

Viernes, 9 de enero

Tijuana vs América | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.

