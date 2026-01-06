En menos de 156 días, la Selección Mexicana comenzará su participación en la Copa del Mundo de 2026, donde tendrá la obligación de ofrecer una actuación más que digna al ser una de las tres anfitrionas.

El Tricolor arrancará su aventura, en el Mundial, jugando el partido inaugural el jueves 11 de junio contra Sudáfrica; se repetirá la inauguración de la justa mundialista de 2010.

Ante los Bafana Bafana, el equipo de Javier Aguirre deberá iniciar con el pie derecho para no complicarse su clasificación a los treintaidosavos de final.

Sin embargo, a casi cinco meses de que el balón ruede en el estadio Azteca, los dirigidos por Javier Aguirre generan más dudas que certezas.

El 2025 lo cerraron con una racha negativa de seis partidos sin conocer la victoria, con un saldo de cuatro empates y dos derrotas.

Además, las diferentes convocatorias del Vasco también provocan que, tanto el nombre de los 26 convocados como el de los 11 titulares, sea una completa incógnita.

Sobre todo, en el tema de la portería, donde Javier Aguirre ha intercalado la posición entre Luis Malagón y Raúl Rangel.

Aunque, para René Higuita el arquero titular de la Selección Mexicana debe ser Guillermo Ochoa.

Al ser cuestionado por David Faitelson en el programa de TUDN, Faitelson Sin Censura, sobre si el cinco veces mundialista tendría que recibir la oportunidad de ser convocado como el tercer guardameta, el histórico colombiano respondió de manera contundente.

“No solamente la daría a Memo Ochoa la posibilidad de ser el tercero, le daría la posibilidad de que estuviera como número uno, pero yo no soy el técnico. Yo aplaudo y hago votos también para que Memo Ochoa esté en la Selección y no solamente como homenaje, [sino] porque le sirve a la Selección”, aseveró.

El mundialista con la Selección de Colombia en Italia 1990 mencionó que “la experiencia” es el arma más poderosa que tiene el canterano del América para ser considerado por el Vasco en el Mundial 2026.

“A veces, no tienen en cuenta eso, tienen en cuenta la edad y es una edad muy madura, una edad donde está en el mejor nivel”, señaló.