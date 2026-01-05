El Mundial será el máximo escenario que ha tenido la Selección Mexicana en muchos años, ya que serán anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá. Y uno que no quiere perdérselo es Guillermo Ochoa.

Más allá de su nivel actual, el portero ha confesado que le gustaría ir por el hecho de que sean seis las Copas Mundiales a las que asistió una vez finalice su carrera.

Sin embargo, la portería mexicana es una de las incógnitas más grandes que hay en el equipo, entre Luis Malagón, Carlos Acevedo, 'Tala' Rangel, y el propio Ochoa, y no finalizará hasta que Javier Aguirre revele la lista final de 26 jugadores.

Luis Malagón y Tala Rangel eran las principales opciones de Javier Aguirre para portero titular en el Mundial 2026. Foto: Imago7

Aún así, 'Paco Memo' no pierde la fe. Hace unos días, el veterano publicó una historia en su cuenta de Instagram, que fue tomada por muchos como una indirecta para la Selección Nacional.

¿Qué pasa con Memo Ochoa y a Selección Mexicana?

El guardameta de 40 años de edad, publicó una historia originalmente subida por el periodista Fernando Schwartz, en la que recordaba que Ochoa ha sido MVP (Jugador del partido) en en tres ocasiones distintas en las Copas del Mundo.

Foto: Capturas

Esto fue una especie de recordatorio de el exjugador del América para que el Tri no se olvide de las buenas actuaciones que ha tenido en momentos cruciales del torneo.

Los premios a mejor jugador del encuentro que se aprecian en la historia, son los conseguidos ante Brasil y Países Bajos en 2014, y frente a Polonia en 2022, cuando le detuvo un penalti a Robert Lewandowski.

Memo Ochoa no se achicó ante Robert Lewandowski y le paró un penalti en Polonia vs México de Qatar 2022. Foto: Imago7

