Martinoli y el 'Doctor' García, además de por su estilo sarcástico y jocoso a la hora de narrar partidos, se han caracterizado por criticar y analizar a cientos de jugadores de la Selección Mexicana.

Esta vez, en su podcast 'Farsantes con Gloria', ambos se pusieron a debatir sobre la carrera de uno de los jugadores más peculares de la última década del Tri: Carlos Vela.

El mexicano, quien pasó por equipos como Arsenal y Real Sociedad, asombró con su habilidad en la cancha en el Viejo Continente, pese a que siempre dijo que no era tan apasionado al futbol.

Carlos Vela en el LAFC - Foto: @carlosv11_ en Instagram

Sin embargo, su calidad fue innegable. Tanto, que incluso se negaba cuando quería a la Selección Nacional, y sólo iba si así lo deseaba.

Sobre ese tema reflexionó el 'Doctor' García junto a Martinoli, quienes admiraron la actitud del exjugador de Los Ángeles FC, de llevar su carrera como él quisiera.

¿Qué dijeron Luis García y Christian Martinoli sobre Carlos Vela?

"En su carrera hizo lo que quiso, un día dijo: 'no voy al pinche Mundial', y no fue. Cuando eso es lo que todo el mundo quisiera hacer", dijo Martinoli, con referencia a la Copa del Mundo de Brasil 2014.

A lo que Luis García, respondió: "Luego regresó a Rusia, la rompió, fue el mejor del Mundial en una pierna, se volvió a ir, y ya no quiso ir otra vez al pasado (Catar 2022)".

Carlos Vela celebra una anotación con la Selección Mexicana. FOTO: Imago7

