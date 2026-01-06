La Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá se encuentra en la cuenta regresiva para su comienzo en la cancha del Estadio Azteca, inmueble que pasará a la historia por ser sede por tercera ocasión de una inauguración del torneo de la FIFA.

Con el paso de los días, el ambiente mundialista se siente con mayor fuerza y deja para los seguidores mexicanos una gran sorpresa: se dio a conocer la vuelta de una de las indumentarias más conocidas de la

Se trata de las camisetas utilizadas en la Copa del Mundo de Francia 1998, una edición muy especial que, entre los detalles más importantes, presume en el pecho la Piedra del Sol y fue realizada por la marca ABA Sport.

Luis Hernández celebra uno de sus goles en el Mundial de Francia 1998. FOTO: FIFA.com
Mediante sus redes sociales, la misma marca deportiva compartió que, con miras al torneo más importante del balompié, las piezas estarán disponibles en su sitio web. La preventa comenzará el 16 de enero y permanecerá activa hasta el 31 de enero.

¿Cuánto costará la jersey de la Selección Mexicana?

La reedición tendrá un costo de $1,799, tanto en la versión de local como de visita, además de dos ediciones especiales. El anuncio causó de inmediato la reacción de los aficionados, quienes agradecieron la oportunidad de comprar la camiseta.

