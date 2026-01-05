Faltan menos de 160 días para el comienzo del Mundial 2026 y los aficionados en todo el mundo ya tienen las expectativas y la emoción al máximo. Aunque ya se conocen los grupos, todavía hay países que lucharán por un boleto en el repechaje; sin embargo, ya se sabe cómo será el balón, las mascotas, las sedes, días y horarios de los partidos y además, cómo serán las camisetas que usarán la gran mayoría de las selecciones.

Este lunes, el portal especializado en filtraciones de jerseys 'FootyHeadlines' reveló cómo será el jersey de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra y Países Bajos.

Lee también Desde Willie hasta La'eeb: estas son todas las mascotas de la historia de los Mundiales

ASÍ SERÁ EL JERSEY DE BRASIL EN LA COPA DEL MUNDO 2026

En el caso de los pentacampeones del mundo, su camiseta estará inspirada en el legendario equipo que salió campeón en México en 1970. La camiseta llevará el tradicional color amarillo pero tendrá detalles verdes en el cuello y las mangas. Los shorts serán azules y en la camiseta habrá un diseño fragmentado de la bandera brasileña.

Así será el jersey de local para Brasil / Foto: Captura de pantalla

ASÍ SERÁ EL JERSEY DE ESTADOS UNIDOS EN LA COPA DEL MUNDO 2026

En el caso de Estados Unidos, uno de los países anfitriones, la marca Nike decidió traer de vuelta un diseño histórico, similar al que utilizó el conjunto de las barras y las estrellas en el Mundial de 1994 y en 2012. Tendrá bandas onduladas horizontales rojas con un fondo blanco, o crema. Entre los aficionados es conocido como "el uniforme de Wally".

Así será el jersey de local de Estados Unidos / Foto: Captura de pantalla

La inspiración en los jerseys de local de Estados Unidos / Foto: Captura de pantalla

Lee también ¿Quiénes son los futbolistas mexicanos con más partidos en la historia de los Mundiales?

EL JERSEY DE PAÍSES BAJOS EN LA COPA DEL MUNDO 2026

En el caso de 'La Naranja Mecánica', el jersey de visita rompe con el diseño tradicional, ya que será blanco con una franja horizontal en el medio del pecho color naranja, con el escudo en el centro. El jersey de local será similar a los que nos tiene acostumbrados, con vivos naranjas y color negro.

Así será el jersey de local de Países Bajos / Foto: Captura de pantalla

Así será el jersey de visita de Países Bajos / Foto: Captura de pantalla

ASÍ SERÁ EL JERSEY DE INGLATERRA PARA LA COPA DEL MUNDO 2026

El jersey de local para Inglaterra tendrá cuello y mangas en azul marino con líneas doradas. La base será blanca con los costados pintados de rojo. La camiseta visitante será roja con detalles azul marino en cuello y mangas, pero a diferencia de la camiseta local, el escudo estará ubicado en el centro.