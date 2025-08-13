Hay protagonistas en la historia de los Mundiales que se roban los reflectores y no son ni futbolistas ni directores técnicos: las mascotas. Esos personajes que representan la cultura y el espíritu del país anfitrión, convirtiéndose en símbolos memorables de cada torneo.

Aunque la primera vez que se jugó un Mundial fue en 1930, fue hasta Inglaterra 1966 que apareció la primera mascota. Se trató de Willie el león, que lucía una camiseta con la bandera británica estampada, creado por el ilustrador Reg Hoye.

La intención era representar la fuerza y el orgullo británico, y su éxito comercial a través de peluches y cómics, fue un antes y un después para crear una lista de mascotas que acompañan a cada país cuando les toca organizar la Copa del Mundo.

A continuación te presentamos todas las mascotas de la historia de los Mundiales de la FIFA.

Willie - Inglaterra 1966

Juanito - México 1970

Tip y Tap - Alemania 1974

Gauchito - 1978

Naranjito - España 1982

Pique - México 1986

Ciao - Italia 1990

Striker - Estados Unidos 1994

Footix - Francia 1998

Ato, Kaz y Nik - Corea y Japón 2002

Goleo VI y Pille - Alemania 2006

Zakumi - Sudáfrica 2010

Fuleco - Brasil 2014

Zabivaka - Rusia 2018

INGLATERRA 1966 - WILLIE EL LEÓN

La primera mascota, un león con una camiseta con la bandera británica estampada.

Inglaterra 1966

MÉXICO 1970 - JUANITO

Para el primer Mundial que se transmitió con la televisión a color, Juanito era un niño con la camiseta de la Selección Mexicana y un sombrero típico mexicano.

México 1970

ALEMANIA 1974 - TIP Y TAP

Tip y Tap son dos niños que debían representar la imagen de unión y amistad.

Alemania 1974

ARGENTINA 1978 - GAUCHITO

Por tercer mundial consecutivo, la FIFA optó por el diseño de un niño sonriente, esta vez con símbolos tradicionales de Argentina.

Argentina 1978

ESPAÑA 1982 - NARANJITO

Por primera vez, una mascota de la Copa del Mundo no es ni una persona ni un animal, sino una fruta.

España 1982

MÉXICO 1986 - PIQUE

Siguiendo la tendencia de mascotas que no sean personas o animales, esta vez tampoco fue una fruta sino un chile jalapeño. Pique, como Juanito en 1970, tenía un balón y un sombrero, esta vez con un bigote mexicano

México 1986

ITALIA 1990 - CIAO

En una apuesta más artística, Ciao se mantiene como la única mascota sin rostro. Figuras geométricas con los colores de la bandera italiana forman lo que sería una persona jugando al futbol, con el balón ocupando el lugar de la cabeza.

Italia 1990

ESTADOS UNIDOS 1994 - STRIKER

Elegido por el público estadounidense, esta vez fue el perro Striker que se convirtió en la mascota del primer Mundial en Estados Unidos.

Estados Unidos 1994

FRANCIA 1998 - FOOTIX

Inspirados en la idea de Inglaterra 1966, Francia eligió al animal nacional para su mascota: el gallo galo.

Francia 1998

COREA Y JAPÓN 2002 - ATO, KAZ Y NIK

Las mascotas más criticadas por ahora, presentaron un diseño futurista y jugaban un deporte alterno en el que Ato era entrenador y Kaz y Nik eran sus jugadores. Esta vez, los nombres fueron elegidos por usuarios de internet y clientes de los restaurantes McDonald's de Corea del Sur y de Japón.

Corea y Japón 2002

ALEMANIA 2006 - GOLEO VI Y PILLE

El león vuelve a ser la mascota de la Copa del Mundo, esta vez con un balón que hablaba como compañero.

Alemania 2006

SUDÁFRICA 2010 - ZAKUMI

El nombre de esta mascota está compuesto por ZA (la sigla de Sudáfrica en neerlandés, antiguo idioma oficial del país) y kumi, que significa “10” en distintos idiomas del continente africano.

Sudáfrica 2010

BRASIL 2014 - FULECO

El animal escogido para este Mundial fue una especie autóctona de armadillo, con los colores tradicionales de Brasil.

Brasil 2014

RUSIA 2018 - ZABIVAKA

Este lobo fue votado a través de FIFA por más de un millón de rusos.

Rusia 2018

QATAR 2022 - LA'EEB

Esta mascota, la última, en árabe significa “jugador superhabilidoso”